Финский журналист съел собственную заметку, в которой назвал свою сборную худшей в истории

Креативно подошёл к извинениям финский журналист Филип Саксен, жёстко раскритиковавший свою сборную перед стартом чемпионата мира. Он съел лист газеты с той самой заметкой.

«Я написал, что нынешняя сборная Финляндии — одна из худших в истории чемпионатов мира. Максимум, чего я от них ожидал, — четвертьфинал. Я никогда так не ошибался. Теперь пришло время принести извинения», — заявил 27 мая журналист в твиттере.

Inf?r VM skrev jag att Finlands lag var ett av alla tiders s?msta. Mer fel har jag aldrig haft.

Ber om urs?kt och ?ter upp mina ord.#mmkisat #leijonat #twittpuck #HBL pic.twitter.com/ictMC3Q3sz — Filip Sax?n (@FilipSaxen) 27 мая 2019 г.







Напомним, сборную Финляндии перед стартом чемпионата мира в Словакии действительно никто не причислял к фаворитам. А в их составе было всего два игрока из НХЛ, к тому же не забившие ни одного гола за весь сезон. Однако финны под руководством Юкки Ялонена прошли Швецию, Россию и в финале обыграли Канаду. Это всего третий чемпионский титул в истории команды.