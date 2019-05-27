Зятя Бориса Ельцина, экс-главу его администрации Валентина Юмашева выдвинули в совет директоров МТС

Советник Владимира Путина на общественных началах, бывший глава администрации президента Бориса Ельцина Валентин Юмашев выдвинут в совет директоров ПАО «Мобильные телесистемы» (МТС). Об этом 27 мая сообщает «Интерфакс».

В сообщении компании указано, что Юмашев является советником президента, членом правления и советником Фонда «Президентский центр Б.Н.Ельцина», а также советником аппарата генерального директора ООО «Миллхаус» (управляет активами Романа Абрамовича). Как пишет «Медуза», Юмашев может стать исполнительным директором МТС.

Напомним, Валентин Юмашев с 1997 по 1998 годы был главой администрации президента Бориса Ельцина. Он женат на дочери первого президента России Татьяне Дьяченко. Дочь Юмашева от первого брака, Полина, вышла замуж за олигарха Олега Дерипаску. Недавно СМИ сообщали об их разводе.

Летом 2018 года СМИ выяснили, что Юмашев является советником Владимира Путина на общественных началах. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тогда пояснил, что эту должность Юмашев занимал 18 лет.





