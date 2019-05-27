Беглов освободил от должности главу комитета по природопользованию

Глава петербургского комитета по природопользованию Игорь Григорьев освобожден от должности. Причина — собственное заявление.

Информация о том, что временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов освободил от должности председателя комитета по природопользованию, опубликована на сайте Смольного 27 мая. В сообщении указывается, что Игорь Григорьев об отставке попросил сам, а его полномочия прекращены с сегодняшнего дня.

Мобильный телефон Григорьева оказался отключен, в комитете затруднились ответить, кто будет исполнять его обязанности.

Напомним, Игорь Григорьев возглавил комитет осенью 2015 года, сменив Валерия Матвеева. До этого занимал пост замначальника Пулковской таможни и главы управления Гостехнадзора по Петербургу. Является полковником ФСБ в отставке.





