ЗСД Фест: беги в хорошей компании и выигрывай призы

Второй год подряд в забеге по ЗСД принимает участие основатель и главный тренер школы бега «Типичный марафонец» Миша Быков. 1 июня он вместе с сотнями других любителей бега покорит самую красивую и необычную дистанцию Петербурга. И заодно разыграет много крутых подарков.







Миша Быков – мастер спорта, двукратный победитель марафона «Белые ночи», готовит мастеров спорта и победителей марафонских забегов. Он провел больше 100 разминок перед соревнованиями для бегунов.

Помимо того, что на ЗСД Фесте можно будет пробежаться бок о бок с такими профессионалами, Миша Быков предлагает побороться за призы. Нужно просто перейти на его страницу https://vk.com/id127133 в соцсети «ВКонтакте», сделать репост конкурса и вступить в группу ЗСД Феста.

Таким нехитрым образом можно выиграть набор спортивного питание от Level Up, сертификат на 3000 рублей от магазина профкосметики и товаров для красоты OLTU U, набор еды на 2 дня от доставки питания RAZION, слоты на забег по ЗСД и еще много других сюрпризов.

Отметим, что завтра, 28 мая, последний день розыгрыша. Победителей выберут с помощью генератора случайных чисел.

Забег и полумарафон в рамках ЗСД Фестиваля пройдут уже в эту субботу.