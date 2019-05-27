ЗСД Фест: беги в хорошей компании и выигрывай призы
Второй год подряд в забеге по ЗСД принимает участие основатель и главный тренер школы бега «Типичный марафонец» Миша Быков. 1 июня он вместе с сотнями других любителей бега покорит самую красивую и необычную дистанцию Петербурга. И заодно разыграет много крутых подарков.
Миша Быков – мастер спорта, двукратный победитель марафона «Белые ночи», готовит мастеров спорта и победителей марафонских забегов. Он провел больше 100 разминок перед соревнованиями для бегунов.
Помимо того, что на ЗСД Фесте можно будет пробежаться бок о бок с такими профессионалами, Миша Быков предлагает побороться за призы. Нужно просто перейти на его страницу https://vk.com/id127133 в соцсети «ВКонтакте», сделать репост конкурса и вступить в группу ЗСД Феста.
Таким нехитрым образом можно выиграть набор спортивного питание от Level Up, сертификат на 3000 рублей от магазина профкосметики и товаров для красоты OLTU U, набор еды на 2 дня от доставки питания RAZION, слоты на забег по ЗСД и еще много других сюрпризов.
Отметим, что завтра, 28 мая, последний день розыгрыша. Победителей выберут с помощью генератора случайных чисел.
Забег и полумарафон в рамках ЗСД Фестиваля пройдут уже в эту субботу.
- Минимальный возраст участников – 16 лет.
- Зарегистрироваться на ЗСД-Фест можно на сайте фестиваля .
- Как прошел ЗСД-Фест в прошлом году, смотрите здесь.
- Новости и подробная информация для участников будут появляться на «Фонтанке», сайте фестиваля zsdfest.ru и в социальных сетях события.
Справка:
Событие организовано изданием "Фонтанка.ру" совместно с компанией "Магистраль Северной столицы". Фестиваль проходит при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Проект предполагает привлечь до 3000 участников забега и до 8000 велосипедистов. Фестиваль ЗСД впервые был организован в 2018 году. Фестивальную зону посетили больше 6000 человек, из них 1000 пробежали по самой красивой трассе города, еще 5000 проехали на велосипеде. На старт вышли не только петербуржцы, но и гости города из Москвы, Казани, Мурманска, Липецка, Саратова, Сургута, Новосибирска, Владивостока, Вены.