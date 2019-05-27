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ЗСДфест
27.05.2019 20:00
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ЗСД Фест: беги в хорошей компании и выигрывай призы

ЗСД Фест: беги в хорошей компании и выигрывай призы

Второй год подряд в забеге по ЗСД принимает участие основатель и главный тренер школы бега «Типичный марафонец» Миша Быков. 1 июня он вместе с сотнями других любителей бега покорит самую красивую и необычную дистанцию Петербурга. И заодно разыграет много крутых подарков.

 


 

Миша Быков – мастер спорта, двукратный победитель марафона «Белые ночи», готовит мастеров спорта и победителей марафонских забегов. Он провел больше 100 разминок перед соревнованиями для бегунов.

Помимо того, что на ЗСД Фесте можно будет пробежаться бок о бок с такими профессионалами, Миша Быков предлагает побороться за призы. Нужно просто перейти на его страницу https://vk.com/id127133  в соцсети «ВКонтакте», сделать репост конкурса и вступить в группу ЗСД Феста.

Таким нехитрым образом можно выиграть набор спортивного питание от Level Up,  сертификат на 3000 рублей от магазина профкосметики и товаров для красоты OLTU U, набор еды на 2 дня от доставки питания RAZION, слоты на забег по ЗСД и еще много других сюрпризов.

Отметим, что завтра, 28 мая, последний день розыгрыша. Победителей выберут с помощью генератора случайных чисел.

 

Забег и полумарафон в рамках ЗСД Фестиваля пройдут уже в эту субботу. 

 

Справка:

Событие организовано изданием "Фонтанка.ру" совместно с компанией "Магистраль Северной столицы". Фестиваль проходит при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Проект предполагает привлечь до 3000 участников забега и до 8000 велосипедистов. Фестиваль ЗСД впервые был организован в 2018 году. Фестивальную зону посетили больше 6000 человек, из них 1000 пробежали по самой красивой трассе города, еще 5000 проехали на велосипеде. На старт вышли не только петербуржцы, но и гости города из Москвы, Казани, Мурманска, Липецка, Саратова, Сургута, Новосибирска, Владивостока, Вены.

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