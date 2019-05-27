В Мурманской области кто-то украл мост. В истории сплошные неизвестные

Житель Мурманской области обратился в полицию с заявлением о пропаже моста в четырёх километрах от посёлка Октябрьский. Неизвестные сдали его на металлолом, спилив всё ценное. Об этом сообщает местное издание «Дважды два».

На фото, опубликованном в соцсетях, видно, как части оставшихся железобетонных конструкций лежат в воде. Ранее по мосту проходила железная дорога, но её разобрали несколько лет назад. В этом месте проходят лишь туристы и изредка местные жители, поэтому никто не может сказать, когда именно и кто распилил и вывез переправу. Неизвестен также собственник моста.





