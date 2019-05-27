Бренд Daniel Wеllington в корнере Scandinavian, МЕГА Парнас

Фото предоставлено Badmamas

В корнере Scandinavian, уникальном пространстве формата pop-up store*, появился шведский бренд часов и аксессуаров Daniel Wеllington.

Это первая точка продажи Daniel Wеllington в Петербурге! Узнаваемая черта бренда — изящный, сдержанный дизайн, разработанный по законам скандинавского минимализма. В корнере площадью 16,5 м? представлена коллекция часов Classic, в том числе модель-бестселлер Classic Petite Melrose в оттенке розового золота. Базовая коллекция Classic дополнена невесомыми браслетами и кольцами в нескольких цветах — их легко сочетать с часами или носить как самостоятельный аксессуар.

Пространство Scandinavian в МЕГЕ Парнас представляет современные локальные и мировые бренды, объединенные скандинавской эстетикой, вниманием к деталям, лаконичным и продуманным дизайном. Сейчас в Scandinavian можно увидеть ювелирную коллекцию Daphne и петербургский бренд женской одежды «Уста к Устам». Цель проекта Scandinavian — познакомить гостей МЕГИ с идеологией минимализма через современных дизайнеров одежды, обуви и аксессуаров.

Торговые центры МЕГА — проект компании Ingka Centres, которая отвечает за развитие и управление недвижимостью ИКЕА в России. Ingka Centres входит в Группу компаний Ingka. На сегодняшний день в 11 крупнейших регионах России открыты 14 торговых центров МЕГА. В состав всех торговых центров МЕГА входит магазин IKEA. В 2018 финансовом году (с 1 сентября 2017 года по 31 августа 2018 года) торговые центры МЕГА в России посетили 246 миллионов человек. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.MEGA.ru

*формат точки присутствия марки, точка презентации продукции, место проведения маркетинговой акции.