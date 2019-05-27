Автопром сохраняет импульс. В апреле производство машин в Петербурге выросло более чем на 10%

Петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили в апреле 2019 года 36,3 тысячи машин, что на 10,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года, говорится в материалах Петростата, опубликованных 27 мая.

Апрельские темпы роста совпали с мартовскими и оказались существенно выше, чем в первые месяцы года.

Всего за январь–апрель с конвейера сошло 129,3 тысячи машин, что на 7,2% больше, чем за тот же период годом ранее.

На данный момент автозаводы Петербурга выпускают девять моделей автомобилей – Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.





