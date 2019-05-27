Петербуржцы перестали экономить на еде. Продажи продовольствия выросли впервые за год

В январе – апреле жители Северной столицы потратили в магазинах 465,8 млрд рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 2% больше, чем за аналогичный период 2018 года, следует из материалов Петростата, опубликованных 27 мая.

Только в апреле траты выросли на 1,8%, до 124,2 млрд рублей. Темпы роста оказались существенно выше, чем в марте (0,8%). На еду за этот месяц петербуржцы потратили 41,9 млрд рублей (+0,4% к аналогичному периоду прошлого года), причем рост показателя наблюдался впервые с марта 2018 года.

На непродуктовые товары жители Северной столицы израсходовали в апреле 82,3 млрд рублей (на 2,5% больше, чем год назад).

Питаться вне дома петербуржцы тоже стали чаще. Оборот общественного питания в апреле 2019 года составил 7,14 млрд рублей, что на 10,3% больше, чем годом ранее. В январе – апреле траты достигли 27,3 млрд рублей, что на 9,4% больше, чем в первом квартале 2018 года.





