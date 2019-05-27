Нелегала нашли в перчаточном ящике. Африканцы проиграли полиции в «прятки»

Испанская полиция на границе с Марокко задержала трех нелегалов, пытавшихся пересечь границу на автомобилях. Спрятались они в самых неожиданных местах.

Одного парня нашли под приборной доской Renault Clio, причем голова его находилась в перчаточном ящике, пишет 27 мая Middle East Online. Второй африканец в другой машине втиснулся между приборной доской и двигателем. Третий нелегал – 15-летняя девушка, она схоронилась за задним сиденьем третьей машины.

Мужчинам, возраст которых всего 20 и 21 год, потребовалась медицинская помощь ввиду явных признаков удушья и дезориентации. Водители всех трех машин арестованы, все они граждане Марокко.







Этот случай, несмотря на кажущуюся курьезность, напоминает о серьезной проблеме нелегальной миграции с Ближнего Востока и из Африки. Люди из этих стран прибегают к разным ухищрениям, чтобы попасть в Европу, при этом слишком часто опасное путешествие оканчивается трагедией.

Отметим, нелегальная переправка мигрантов в Европу — это разветвленный и весьма прибыльный бизнес. В среднем контрабандисты получают с каждого нелегального «пассажира» не менее 1500 долларов США, причем, как правило, плата взимается вперед.