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Общество
27.05.2019 18:53
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«Аэрофлот» заявил о подготовке пилотов к полёту в Direct mode. В их программе подготовки этого нет

Неоднократные попытки «Фонтанки» сделать в публикации акцент на том, что летный отряд SSJ100 «Аэрофлота» не отрабатывает пилотирование в ручном режиме, безосновательны, информация не верная. Об этом нашему журналисту сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

Представители авиакомпании заявили, что проводят тренажерную подготовку пилотов на самолётах «Сухой Суперджет 100» в Direct mode, то есть ручному пилотированию без помощи автоматики.

«Данная тренировка проводится при выполнении полетов, когда отрабатываются действия при поступлении недостоверных показаний указателей скорости. В этой ситуации самолет переходит в режим Direct mode», – говорится в сообщении пресс-службы.

Обратимся к «Методическим материалам по тренировке и проверке пилотов на комплексном пилотажном тренажёре RRJ-95 (другое название «Сухого Суперджета 100». – прим. ред.)», подписанным заместителем генерального директора – лётным директором ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии» Игорем Чаликом, которые послужили основанием для предыдущей публикации



Тренировка пилотирования «Суперджета» в случае недостоверных показаний указателей скорости действительно включена в программу на второе полугодие 2018 года. Речь идёт об отказе одного или нескольких каналов Системы воздушных сигналов (ADS). Эта система выдает потребителям и для индикации на PFD (Primary flight display) и ND (Navigation display) высотно-скоростные параметры: барометрическую высоту, приборную скорость, число Маха, температуру воздуха, угол атаки. В самолёте «Сухой Суперджет 100» установлены три ADS.

На странице тренировки и проверки навыков пилотов опубликована инструкция, где перечислены действия пилотов в случае обнаружения отказа и дополнительные особенности пилотирования самолёта. Эта инструкция является выдержкой из руководства по летной эксплуатации «Сухого Суперджета 100».

Однако ни в программе подготовки пилотов «Аэрофлота», ни в руководстве по летной эксплуатации «Суперджета» с этим отказом не связан переход самолёта в Direct mode.

При этом в руководстве по летной эксплуатации «Суперджета» говорится, что переход в Direct mode является следствием одновременного отказа всех трёх каналов ADS. Судя по программе подготовки пилотов «Аэрофлота», такой тренировки там не предусмотрено.

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