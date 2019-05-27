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Город
27.05.2019 19:04
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Институт растениеводства имени Вавилова суд обязал привести в порядок здание на Большой Морской. Если не выполнят, будут платить по 10 тыс. в месяц

Октябрьский районный суд Петербурга обязал Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова отремонтировать здание на Большой Морской, 42А, и выплатить неустойку. Иск подавал КГИОП, решение по нему было вынесено 27 мая. 

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, требования КГИОП были удовлетворены частично. Суд обязал научное учреждение в течение 6 месяцев выполнить комплекс противоаварийных работ, а в случае неисполнения решения суда с института взыщут неустойку в 25 тысяч рублей. Если и далее учреждение будет игнорировать обязательства, ему придётся выплачивать по 10 тысяч ежемесячно. 

Здание, о котором идёт речь, расположено в самом сердце Петербурга — на Большой Морской, 42А. Оно является объектом культурного наследия федерального значения «Министерство государственных имуществ». Объект находится в оперативном управлении научного учреждения. В соответствии с охранным обязательством, пользователю необходимо было в течение 6 месяцев со дня его заключения (08.07.2016) выполнить комплекс противоаварийных работ на фасадах по Исаакиевской площади и Большой Морской улице. Также нужно было привести в порядок элементы декора на основании письменного разрешения и задания КГИОП.

скриншот с сайта maps.yandex.ru

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По сей день требования не были выполнены. КГИОП тем временем зафиксировал проглядывающие сквозь разрушенную штукатурку кирпичи, трещины и потерю архитектурных элементов карниза. Кроме того, здание сильно загрязнено на уровне 1 этажа.



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