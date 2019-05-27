На капремонт перекрестка в родном для врио губернатора Беглова районе Смольный готов потратить 115 млн рублей

Дирекция транспортного строительства объявила аукцион: учреждение ищет подрядчика для капитального ремонта перекрестка Пухтоловской дороги и проспекта Ленина. Начальная цена контракта — 115 млн рублей. Информация об этом 27 мая появилась на сайте госзакупок.

Перекресток будет расширен. Сроки выполнения работ по объекту – не позднее 20 декабря 2021 года. Как следует из адресной инвестиционной программы, в общей сложности необходимо отремонтировать 0,6 км дорог общей площадью 8,1 тыс. кв. м. Подрядчика планируется выбрать 21 июня.

Перекресток Пухтоловской дороги и проспекта Ленина попал в программу комитета 27 марта 2019 года. В этот день вышло соответствующее распоряжение комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Пересечение двух дорог находится в Курортном районе, с которого начался чиновничий путь врио губернатора Александра Беглова.

«Фонтанка» подробно рассказывала о планах Смольного по восстановлению дорог в этом году. В общей сложности на обновление асфальта планируется потратить 5 млрд рублей. Большую часть этих денег власти уже распределили между подрядчиками.

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