Главный режиссёр БТК не уйдёт из театра. Он назвал три причины

Главный режиссёр Большого театра кукол (БТК) Руслан Кудашов не планирует в ближайшее время покидать свой пост. Об этом Кудашов 27 мая рассказал «Фонтанке».

«Для моего решения существуют три причины. Во-первых, личные письма Александра Калинина, в которых он просит меня не бросать начатое вместе с ним дело, продолжать его. Если я сейчас уйду, это будет ударом, прежде всего, для Калинина (в распоряжении «Фонтанки», в частности, имеется письмо, где Калинин рекомендует назначить Кудашова худруком театра — прим.ред.). Второе — настроения в театре: в коллективе БТК опасаются, что всё то, что мы создавали, может рухнуть. Я несу ответственность перед людьми, которые долгое время работают здесь, и на данный момент не могу их бросить. Третье — мы ещё надеемся на апелляцию и на то, что мера пресечения будет пересмотрена до середины июня», — отметил Руслан Кудашов.

Главный режиссёр БТК напомнил, что 1 июля начнётся театральный марафон «День защиты детей и директоров» в поддержку Александра Калинина. Кроме того, зрители могут направить письма директору БТК, распространить информацию о деле в соцсетях, подписать петицию в поддержку Калинина — все способы поддержки описаны на специально созданном сайте.

Напомним, Санкт-Петербургский городской суд 27 мая отказал в освобождении из СИЗО директора БТК Александра Калинина. Его обвиняют в получении взятки в 1,2 миллиона рублей. Ранее театральная общественность провела серию акций в поддержку Калинина, подчеркивая, что его необходимо отпустить под домашний арест, так как у театрального менеджера больное сердце. Руслан Кудашов 25 апреля в интервью «Фонтанке» подчёркивал, что Калинин может не выйти из СИЗО живым и отмечал, что готов уволиться, если директору БТК не изменят меру пресечения. Ранее «Фонтанка» рассказывала, чем запомнился зрителям БТК и почему его можно назвать одним из самых инновационных театров в городе.





