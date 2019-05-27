Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга. Это касается и Крыма

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев своей подписью закрепил отмену внутрисетевого роуминга в России. Постановление от 27 мая опубликовано на сайте правительства.

Медведев отметил, что это окончательное решение о роуминге на уровне подзаконного нормативного акта. Заместитель председателя правительства Максим Акимов, в свою очередь, подчеркнул, что роуминг отменяется и на территории Крыма. Это, по его мнению, должно повысить привлекательность полуострова и привести к увеличению турпотока.

Отмена платы за внутрисетевой роуминг вступает в силу с 1 июня. Крупнейшие российские мобильные операторы отменили плату за роуминг для своих абонентов еще осенью 2018 года.

Закон, отменяющий внутрисетевой и национальный роуминг в России, был принят Госдумой в 2018 году, после чего его подписал президент РФ Владимир Путин. На отмене дополнительной платы настояла Федеральная антимонопольная служба. В марте 2018 года ФАС инициировала возбуждение дел против МТС, «Мегафона», а затем и «Вымпелкома» за несоблюдение требований законодательства. После этого тройка крупнейших российских операторов друг за другом заявили об отмене роуминга на территории России.





