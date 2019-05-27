Реклама машинам не помеха. Росстандарт исправил ГОСТ, из-за которого Петербург мог остаться без наружной рекламы

Росстандарт отменил действие трех пунктов ГОСТа, регулирующего размещение наружной рекламы вдоль дорог, и утвердил поправку в него, из которой следует, что рекламные конструкции больше не считаются посторонними и мешающими дорожному движению предметами и, следовательно, могут размещаться вдоль дорог и на улицах. Поправка будет опубликована в очередном выпуске информационного указателя стандартов, сообщил 27 мая РБК со ссылкой на представителя Росстандарта.

ГОСТ, устанавливающий требования к состоянию дорог и улиц, вступил в силу в сентябре 2018 года. Согласно изначальной формулировке, проезжая часть дорог и улиц, тротуары, разделительные полосы и обочины в населенных пунктах «должны быть без посторонних предметов, в том числе предметов, не относящихся к элементам благоустройства (рекламные конструкции любого вида)». Такие посторонние предметы необходимо удалить в течение двух часов с того момента, как их обнаружили.

Если исполнять это требование буквально, 95% рекламных конструкций в Петербурге могли пойти под снос. Всего в Петербурге 8,5 тысячи афишных стендов и рекламных щитов.





