Петербург в тылу циклона. Зонтики достали даже велосипедисты

Температура воздуха в городе на Неве 27 мая вновь опустилась ниже климатической нормы. Циклон повернулся к Петербургу тылом, и погода не балует даже в День города.

«В городе облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха вновь ниже климатической нормы», – пишет на своей странице в Facebook синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус, детально поясняя, что дает нам положение в тыловой части циклона, перемещающегося по северу Европейской России.

Температура воздуха в Петербурге в День города максимум 13-15 градусов выше ноля. В Ленобласти примерно так же – от +11 до +16 градусов. Ветер западный, порывистый, со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление поднимется до 753 мм рт. ст., но это все равно ниже нормы.







До конца мая синоптики обещают Петербургу прохладную и дождливую погоду. Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 мая в городе ожидается до +20 градусов, 29-го не более +19, а 30-го и вовсе от +16 до +18 градусов. В среду к тому же местами ожидают грозу с порывистым ветром.