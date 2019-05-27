Австрия лишилась канцлера – союзника России на фоне скандала с «загадочной русской»

Впервые за 75 лет австрийский парламент сместил действующего канцлера. Себастьян Курц неоднократно защищал Россию на европейском уровне. Причиной политического скандала стало видео с лидером Австрийской партии свободы Хайнцем-Кристианом Штрахе, который на Ибице якобы обсуждал выборы с неизвестной женщиной из России.

Социал-демократическая партия Австрии, Австрийская партия свободы и партия JETZT 110 голосами выразили вотум недоверия Курцу и возглавляемому им правительству. Теперь президенту Александеру Ван дер Беллену нужно назначить нового канцлера. Об этом 27 мая сообщается на сайте австрийского парламента.

Партия свободы с 51 мандатом была важной частью правящей коалиции во главе с Австрийской народной партией Курца, у которой было 62 мандата. Итог сегодняшнего голосования обеспечили именно депутаты АПС.

Причиной вотума недоверия стала обнародованная 17 мая видеозапись, на которой экс-вице-премьер и бывший глава Партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждает с некой «загадочной русской» возможность поддержки на выборах в обмен на будущие услуги. Богатая женщина якобы могла инвестировать большие средства, купив крупное издание Kronen Zeitung. Уже на следующий день Штрахе подал в отставку. Австрийская оппозиция воспользовалась ситуацией, потребовав роспуска правительства.







В девушке австрийские журналисты якобы опознали Леру Кудрявцеву. В своем Instagram телеведущая пригрозила австрийским газетам международным судом. По словам самого Штрахе, женщина на видео — не россиянка, а гражданка Латвии. Он уже назвал злополучную встречу на Ибице «роковой ошибкой».

Напомним, что Себастьян Курц сделал стремительную политическую карьеру, в 27 лет возглавив МИД республики, а в 2017-м став канцлером в возрасте 30 лет. На этом посту он неоднократно выступал за нормализацию отношений с Россией, назвав это приоритетной задачей ЕС. Также он был среди тех политиков, кто поддержал «Северный поток – 2» и встречался с Владимиром Путиным на фоне охлаждения отношений между Евросоюзом и РФ.