Следком начал проверку смертельной аварии «Метеора» и виндсёрфера. Спасатели ищут тело

Больше трёх часов продолжаются поиски спортсмена, сбитого теплоходом в районе Васильевского острова днём 27 мая. В транспортном СК найти его живым не рассчитывают.

Как сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ, по факту смертельного травмирования мужчины катером «Метеор» в Финском заливе проводится доследственная проверка. Обстоятельства случившегося на месте выясняет оперативно-следственная группа.

Виндсёрфер столкнулся с «Метеором» в 14:45 в районе Морской набережной, 37. Через некоторое время спасатели нашли обломки доски и паруса. Сам мужчина до сих пор не найден, уточнили «Фонтанке» в МЧС по Петербургу.





