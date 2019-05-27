Мама — Набиуллина, папа — «Росатомфлот»: как в Петербурге спускали на воду крупнейший в мире атомный ледокол

Бутылка крымского шампанского с брызгами разбивается о борт, и крупнейший в мире атомный ледокол «Урал» медленно начинает сползать в Неву под грохот оркестра и восторженные крики толпы. В дождливое петербургское небо устремляются сотни воздушных шаров. Спуск третьего атомохода «Росатомфлота» в Петербурге был похож на кино.

«Урал», как и его «старшие братья», атомоходы «Арктика» и «Сибирь», станет самым большим и самым мощным ледоколом в мире. Посмотреть на спуск исполина в воду собрались сотни петербуржцев — в программе праздничных событий, приуроченных к Дню рождения Петербурга, это стало одним из самых эффектных и запоминающихся событий.

Петербуржцы начали подходить на церемонию спуска за несколько часов — Балтзавод открыл двери проходных. Сотни взрослых с детьми гуляли и делали фото на фоне заводских кранов и самого ледокола, который замер в ожидании на стапеле. Колонки ревели «Море, море, мир бездонный», а на табло у заводского корпуса в это время шёл финальный отсчет «до спуска заказа». Из открытых окон с интересом следили за происходящим рабочие — они строят гиганта с 2016 года.

Постепенно подтянулись и почетные гости — вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов, полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, врио губернатора Петербурга Александр Беглов, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Георгий Полтавченко, президент ОСК Алексей Рахманов и председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина. Традиционно все говорили хорошее.

Юрий Борисов заявил, что благодаря специалистам Балтийского завода была сохранена школа кораблестроения крупных судов ледокольного класса. Беглов сказал, что балтийцы не подвели город и это отличный подарок ко дню рождения. Набиуллина добавила, что атомоход — это вершина инженерной мысли, и пообещала, что ЦБ выпустит специальную памятную монету, посвященную проекту 22220. А Алексей Лихачев напомнил, что Россия должна развивать Арктику и потребность в ледокольном флоте растет — готовятся новые заказы.







Официальную часть завершили генеральный директор Балтийского завода Алексей Кадилов и Алексей Рахманов, которые заявили, что завод, переживавший трудные времена, благодаря сложным заказам восстановил все свои компетенции, связанные с атомным надводным судостроением, и поблагодарили тех, кто участвовали в этом непростом труде.

«Урал» освятил настоятель Николо-Богоявленского Морского собора протоиерей Богдан Сойко, благословив на удачу его будущий экипаж и капитана. А нареченная крестная мать ледокола Эльвира Набиуллина разбила об его борт бутылку крымского шампанского. Двум первым атомоходам достались в матери председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Счетной палаты Татьяна Голикова.

Начался спуск. Команда главного строителя Валентина Данилина разрезала задержник, удерживающий 19 тысяч тонн веса корпуса судна, и под громкие аплодисменты и овации гостей, грохот оркеста и гудки атомный ледокол «Урал» сошел в воды Невы, где был подхвачен буксирами. Над ним поднялась «туча» из воздушных шариков. Не испортили впечатление даже внезапно начавшийся ливень и преждевременно упавшая якорная цепь.

Несмотря на то, что «Урал» был спущен на воду с уже смонтированными реакторными установками «РИТМ-200» на борту и практически полностью оснащенный системой электродвижения, корабелы пока с ним не расстаются — впереди достройка на воде. Финальный срок сдачи заказа — в августе 2022 года.

Уже по окончании торжественной церемонии спуска Алексей Лихачев подробнее рассказал о планах постройки еще двух подобных «Уралу» ледоколов:

«Сегодня я бы хотел сообщить, что договор на строительство ещё двух ледоколов проекта 22220 будет заключен до конца августа этого года. Началась подготовка открытого конкурса на строительство новых ледоколов. Впервые договор на строительство атомных ледоколов будет заключен по схеме смешанного финансирования. Их общая стоимость составит около 100 млрд рублей. Из федерального бюджета будет выделено 45 млрд рублей, остальное — собственные средства госкорпорации «Росатом» и средства коммерческих банков».

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»