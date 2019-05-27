ЗСД отвечает читателям «Фонтанки». Часть 3. О тонкостях устройства
Из чего состоит самая красивая магистраль Петербурга помимо «китовых ребер» и пунктов оплаты? МСС рассказывает, как организованы инфраструктура и обслуживание дороги, какой она станет в будущем и чем полезна людям, которые ею не пользуются. А также исправляет заблуждения горожан, обеспокоенных расходованием бюджетных средств.
1 Напоминаем и спойлерим
Перед вами заключительная часть «триптиха» о ЗСД, который создан из вопросов от читателей «Фонтанки» и ответов пресс-службы ООО «Магистраль Северной столицы» – оператора трассы. Здесь вы узнаете, в частности, куда пропадает снег; почему у ЗСД «такие большие ноги»; что делать, если ваша машина сломалась посреди дороги (самый простой и короткий ответ – позвонить с мобильного телефона на номер 0405); кто богатеет на штрафах за нарушения ПДД на трассе (спойлер – бюджет); как сфотографироваться на ЗСД на фоне залива и где появятся новые съезды.
В первой части трилогии МСС отвечала на вопросы о транспондерах, движении велосипедистов по ЗСД, определении класса транспортных средств на пунктах оплаты, тарификации. В этом выпуске, к слову, тарификация тоже будет упомянута – как инструмент решения проблемы с заторами перед съездом на Богатырский проспект.
Вторая часть посвящена безопасности и соблюдению ПДД. Оператор магистрали подробно объяснил, почему вводится тот или иной скоростной режим и как работают камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Опять же у Богатырского с нарушителей, влезающих к пункту оплаты из левых полос и с резервной полосы, ловят именно камеры.
Вообще, проблемы Приморского района – это отдельная тема, чуть ли не самая частотная из всех тем, затронутых читателями. Кто-то просто возмущался, привычно сливая раздражение в Сеть, кто-то анализировал. «Пользуюсь ЗСД ежедневно, экономит кучу времени, хотя и по бюджету трескает, – пишет Алексей. – Если посмотреть на юг города, то там три съезда: Благодатная, Краснопутиловская, Автомобильная и почти сразу съезд на КАД. А на севере города съезд фактически один – на Богатырский. Из-за этого ЗСД превращается в платную пробку, так как часть трафика использует этот съезд в том числе для разворота с Приморского шоссе». Или вот риторический вопрос читателя Андрея: «ЗСД в целом дорога хорошая и нужная городу. Вопрос всего один: какой «эффективный инженер» проектировал заезд на ЗСД с Богатырского проспект в сторону центра, когда въезжаешь со стороны Светлановской площади?» Ещё несколько писем будут процитированы ниже. Ответ МСС дала один, но обширный. Пока вкратце скажем: надежда на улучшение есть.
2 Состояние дороги и ремонтные работы
Беспокоит состояние асфальта на центральном участке от Двинской до Васильевского. Когда устранят волны на асфальте?
В летний сезон на ЗСД начнутся работы по восстановлению полотна там, где образовывается колейность. Следите за новостями, обо всех работах мы предупреждаем заранее.
На южном и центральном участках некоторые отрезки сделаны будто из стиральной доски, то есть очень волнистые. Причина в плохом качестве асфальта? Кроме того, железные стыки настолько высоко торчат над асфальтом, что, если проехать по ним на скорости 110 км/ч, можно остаться без колес. Это будет исправляться?
Не менее двух раз в год независимый институт проводит комплексное обследование всех конструкций и элементов ЗСД, в том числе проезжей части. Мы с уверенностью можем сказать, что асфальт и деформационные швы (без которых, увы, мосты и эстакады создавать невозможно) в нормативном состоянии.
После открытия центрального участка ЗСД постоянно производились ремонтные работы с перекрытием полос, возникало впечатление, что дорогу открыли не достроив. Это правда?
Дорогу открыли, достроив и получив все необходимые подтверждающие документы. При этом все участки, включая центральный, требуют постоянного обслуживания, в том числе и связанного с ограничением движения по полосам.
Мы стараемся производить данные работы в часы минимального трафика и делать их качественно и быстро, чтобы исключить или минимизировать неудобства пользователей.
3 Экология и уборка
Как проходила сангигиенэкспертиза проекта? Раньше на Крестовском был тихий уголок, а теперь гул от летящих по ЗСД машин.
Экспертиза проекта проводилась в соответствии с законодательством. В том числе на этапе утверждения проектных решений документация прошла экологическую экспертизу, в рамках которой рассматривается влияние создаваемого объекта на окружающую среду, застройку, территории, утверждаются разработанные решения в сфере защиты окружающей среды. Были проведены общественные обсуждения проекта во всех районах прохождения трассы. Итогом работы над проектом стало получение положительного заключения Главгосэкспертизы, утвердившего соответствие всех разработанных решений законодательству. ООО «МСС» как сторона соглашения о государственно-частном партнерстве получило готовый проект с пройденными экспертизами и реализовало его в соответствии с документацией.
Отметим, что ЗСД, скорее, делает город тише и экологичнее. Сотни тысяч единиц транспорта ежесуточно выводятся с перегруженных городских улиц, на которых нет и не может быть дополнительной защиты от шума в виде экранов и других сооружений, которые есть на современной магистрали. Следовательно, на сотнях проспектов, улиц, переулков Петербурга становится тише.
Автомобили, которые движутся в оптимальном режиме, а не стоят в пробках, расходуют намного меньше горючего: по подсчетам экспертов, на 100 тысяч литров меньше каждые сутки, тем самым производя значительно меньше выхлопных газов со всеми сопутствующими выбросами.
В конце декабря 2018 года, когда было минус 8 – 10 градусов, на ЗСД была мокрая каша. На ЗСД больше сыплют реагентов, чем на обычные дороги? Есть ли статистика по экологии в районе ЗСД до его постройки и после, а также по изменению экологической обстановки в Приморском районе?
На ЗСД производят эффективную противогололедную обработку. Формирование ледяной корки и даже снежного наката на многополосной скоростной магистрали недопустимо. На сайте МСС есть подробная статья про это и про материалы, которые используются для обработки дороги зимой. Если кратко, все применяемые реагенты сертифицированы, а их количество нормировано. Негативного эффекта от них нет, что подтверждается регулярным мониторингом.
Экологическая же обстановка в целом с вводом ЗСД улучшается в том числе и в Приморском районе. Прежде всего за счет того, что автомобили вместо часового простаивания в пробках проезжают по ЗСД в оптимальном режиме расхода горючего. Снижается количество потребляемого бензина и выбросов в атмосферу. Речь идет о десятках тысяч литров топлива и сотнях тысяч кубометров CO2 в сутки.
Зимой очень грязно, а пленку, которая образуется на стеклах, еще и не сразу отмоешь. Может, мыть ЗСД? Или какие-то другие реагенты использовать?
Мыть дорожное полотно зимой – не лучшее предложение. После противогололедной обработки эксплуатационные службы ЗСД всегда проводят плужно-щеточную очистку дороги. Убирают снежные массы специальными ковшами-плугами и чистят щетками. Потом снег вывозят.
Все используемые реагенты сертифицированы и подобраны в соответствии с требованиями к магистралям, чтобы обеспечить максимально эффективную борьбу со скользкостью.
ЗСД убирают строго по регламенту. Даже в условиях экстремальной с точки зрения количества осадков зимы, такой, как в этом году, собственный парк эксплуатационной техники, насчитывающий более 120 единиц, позволил обеспечить выполнение нормативов по срокам и качеству уборки.
Куда уходят реагенты и грязь с дороги? Как оценивается экологический вред для Финского залива?
Собираемый эксплуатационной техникой снег вместе с остаточными материалами противогололедной обработки в полном объеме вывозится на снегоплавильные станции. На ЗСД возможен только такой способ уборки магистрали. Высыпание снега за пределы дороги не может быть применено ни по нормативам, ни технически.
Частично растаявший снег попадает в водоотводную систему магистрали, по специальным лоткам уходит с помощью насосных станций на локальные очистные сооружения, построенные в рамках проекта, где проходит очистку до полного соответствия нормативным показателям. Таким образом, все процедуры по зимней обработке и отводу воды с дороги соответствуют требованиям законодательства России.
4 Конструктивные особенности дороги и ее инфраструктура
Почему у ЗСД, особенно в северной части, такие мощные подпорные колонны? За границей они тончайшие и стоят по 30 лет. У нас ГОСТы старые или дороги двойного назначения?
Опоры выполнены по проекту. Специалисты-проектировщики учли все факторы: мощные пролетные конструкции 6 – 8-полосной дороги, характер грунтов под опорами, требуемые нагрузки, которые, естественно, берутся с запасом. Кстати, проектный срок службы ЗСД – не менее 100 лет.
Почему остался только один офис на Планерной? С юга теперь нужно обязательно ехать на север для решения каких-то вопросов?
На Планерной создан центр обслуживания клиентов, его возможности значительно увеличены. По сути, пользователям – физическим лицам в офис необходимо приезжать не чаще чем один раз в пять лет для того, чтобы поменять транспондер. Все остальные задачи, связанные с получением услуг по договору (пополнение счета, контроль поездок и баланса, обратная связь), реализованы с помощью современных технологий и доступны без визита в офис.
Почему в пунктах оплаты нет туалетов?
Пункты взимания платы предназначены для максимально быстрого пропуска транспортного потока, там нет мест для стоянки автомобилей.
Каким образом пожилые люди, утратившие средства связи и оказавшиеся в неподвижном ТС, могут обратиться за помощью и покинуть опасную зону, то есть проезжую часть? Есть ли на дороге хоть один разрыв в ограждении (калитка) для прохода людей, которые не в состоянии преодолевать ограждения методом перелезания? Сколько пунктов связи расположено в технической зоне для вызова помощи и как до них добраться, если передвижение вдоль дороги по техническому коридору в зимнее время – нелегкое дело даже для сильных мужчин?
Барьерное ограждение в соответствии с проектной документацией, нормативами и ГОСТами делается сплошным, не имеющим разрывов. Для экстренной связи с диспетчерской службой ЗСД нужно набрать с мобильного телефона короткий номер 0405. Если нет возможности воспользоваться мобильным телефоном, то можно дойти до ближайшего аппарата экстренной связи.
Кроме того, напоминаем, что практически вся дорога покрыта видеонаблюдением. За ситуацией на магистрали круглосуточно следят диспетчеры автоматизированной системы управления дорожным движением. Увидев остановившееся транспортное средство, они немедленно направят на место дорожного инспектора, который предпримет все необходимые меры для обеспечения безопасности.
Когда дадут названия мостам через Большую и Малую Неву?
Данный вопрос – вне компетенции МСС и определяется городом.
5 Съезды в Приморском и других районах
Есть ли планы по приведению в порядок транспортного потока на съезде из центра на Богатырский, которые помогут уменьшить затор, образующийся по всей ширине ЗСД в вечерние часы пик?
Планируется ли дополнительный съезд в Приморском районе, одном из крупнейших районов Санкт-Петербурга с населением около полумиллиона человек? Считаю непродуманным съезд на Приморском проспекте, если двигаешься на север.
Когда будет открыт съезд на Шуваловский проспект? Возможно ли расширение съезда на Богатырском проспекте? Планируется ли хотя бы в отдаленном будущем увеличение количества съездов/заездов в районе Приморского шоссе и улицы Савушкина?
Будут ли дополнительные съезды для жителей В. О. и Приморского района открыты в первую очередь или приоритет будет отдан другим?
Развязка с Богатырским проспектом действительно является наиболее востребованной на Западном скоростном диаметре, обеспечивая транспортную связь с магистралью густонаселенного Приморского района. В часы пик нагрузка на съезд и прилегающую улично-дорожную сеть вызывает затруднения движения. При этом констатируем тот факт, что некоторые пользователи стараются перестроиться на съезд из третьей и даже четвертой полосы, фактически создавая помехи транспорту, который движется мимо данной развязки, а часть водителей едет по резервной полосе, создавая дополнительное затруднение движения при перестроении на съезд.
На данном участке был установлен и запущен комплекс фиксации нарушений Правил дорожного движения, определяющий в том числе нарушение рядности и предписаний разметки.
В том числе и для того, чтобы частично переориентировать трафик на развязку с КАД (север), были предприняты стимулирующие тарифные меры. Это дало эффект разгрузки, однако постепенно транспортный поток снова достиг пиковых значений, что определяется тем, что даже с учетом затруднения движения данный маршрут является значительно более быстрым и удобным для въезда в район в сравнении с альтернативными бесплатными, и потенциал прироста трафика здесь явно не полностью исчерпан.
Понимание этой ситуации есть и у нас, и у городской стороны соглашения о ГЧП, именно поэтому в дорожную карту развития проекта включена в том числе перспективная развязка с Шуваловским проспектом, расположенная к северу от Богатырского проспекта. Ее создание станет принципиальным решением, которое позволит обеспечить весь спрос на услуги магистрали, имеющийся в Приморском районе. Называть точные сроки пока преждевременно, однако работы по подготовке к реализации данного проекта ведутся в самом активном режиме.
Возможности расширения съездов на Богатырский проспект или строительства дополнительных съездов на Приморский проспект проектом не предусмотрены. Более того, в первом случае такое расширение не было бы целесообразным, так как фактором, ограничивающим прирост транспортного потока, в данном случае служит возможность улично-дорожной сети к приему такого трафика.
Еще одна перспективная развязка, создание которой предусмотрено дорожной картой, – на Васильевском острове с улицей Шкиперский проток. Ее значение для полноценного транспортного обеспечения Василеостровского района и новых намывных территорий очень важно.
И третья развязка из дорожной карты, строительство которой уже стартовало, располагается на севере в районе Нового шоссе и позволяет обеспечить связь магистрали с восточной частью Курортного района.
Где будет соединение с ВСД?
Развязка ЗСД с Витебским проспектом, которая продолжится Широтной скоростной магистралью, планируется севернее съездов на Благодатную улицу.
6 Финансовые вопросы
Почему администрация Санкт-Петербурга каждый год выплачивает ООО, владеющему ЗСД и зарегистрированному на Кипре, по 6 миллиардов рублей якобы за недобор прибыли?
Сначала хотелось бы исправить несколько ошибок в вопросе. ЗСД является собственностью Санкт-Петербурга, в том числе центральный участок, построенный МСС. МСС зарегистрировано в Российской Федерации и является российской компанией. Компенсация недополученной прибыли соглашением о государственно-частном партнерстве не предусмотрена.
В соответствии с СГЧП, ООО «МСС» осуществило финансирование и строительство наиболее технически сложного и дорогостоящего центрального участка ЗСД, стоимость которого составляет более 122 млрд руб., а также ведет эксплуатацию магистрали в рамках тридцатилетней концессии.
МСС несет все затраты по обслуживанию и возврату заемных средств, использованных для финансирования строительства, а также расходы, связанные с эксплуатацией дороги, данная финансовая нагрузка снимается с Санкт-Петербурга.
В соответствии с условиями соглашения о ГЧП, Санкт-Петербург принимает на себя обязательства по субсидированию подтвержденных затрат МСС, связанных со строительством и эксплуатацией ЗСД, в рамках установленного уровня максимально компенсируемых затрат (МКЗ). Отметим, данный уровень являлся одним из основных критериев конкурса на право заключения соглашения о ГЧП с Санкт-Петербургом, и предложение МСС оказалось наиболее выгодным для города.
Когда будет обнародовано концессионное соглашение с городом и его условия?
Соглашение о государственно-частном партнерстве является документом, защищенным коммерческой тайной, что является обычной практикой в деловом мире для документов, содержащих коммерческие условия привлечения финансирования и т. д. При этом все основные положения СГЧП неоднократно озвучивались и комментировались. Это касается и механизма выплаты субсидии, гарантированной городом для покрытия максимально определенного уровня затрат концессионера, и объемов привлеченного финансирования, и сроков эксплуатации.
Изменилась ли выручка после введения штрафов за скорость?
Штраф за нарушения ПДД не имеет отношения к выручке МСС. Штрафы поступают в бюджет.
Для чего ЗСД платный? Почему те, кто ездят по ЗСД, платят за это по второму разу, ведь трасса была построена в том числе за бюджетные деньги, то есть за наши налоги?
ЗСД изначально проектировался и создавался в качестве платной скоростной дороги. Справедливости ради, значительная часть инфраструктуры, создаваемой за счет бюджета, является платной для пользователей. А в случае с ЗСД привлекалось и частное финансирование, которое и обеспечило ООО «МСС», получив право эксплуатации магистрали в рамках 30-летней концессии.
Важно, что от функционирования ЗСД выигрывают не только те водители, которые предпочитают платную дорогу и совершают на ней до 335 тысяч транзакций в сутки, но и те, кто продолжает пользоваться альтернативными бесплатными маршрутами, ведь транспортный поток, перетекая на платную магистраль, разгружает их.
7 Как устроить фотосессию на ЗСД
Можно ли останавливаться на ЗСД, чтобы снять красивый вид? Может быть, бывают экскурсии по ЗСД?
Можно ли снимать под ЗСД? Слышал, что посторонним запрещают находиться под ЗСД.
Остановка на магистрали запрещена Правилами дорожного движения. Это один из самых опасных видов нарушений и для остановившегося, и для окружающих. Лучше сделать фотографии во время пробега в день Фестиваля ЗСД, там специально предусмотрены возможности остановки для селфи.
Экскурсии по ЗСД есть, их разработали и проводят несколько петербургских туристических компаний. Иногда, чтобы не мешать работе диспетчеров, мы приглашаем интересующихся пользователей в центр управления дорожным движением, где рассказываем о современной магистрали. Следите за новостями на сайте.
Объекты ЗСД тщательно охраняются, в том числе и в рамках выполнения задач, определенных законом о транспортной безопасности. Если хотите организовать съемку, просим обратиться в пресс-службу, вам обязательно помогут.