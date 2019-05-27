ЗСД отвечает читателям «Фонтанки». Часть 3. О тонкостях устройства

3 Экология и уборка

Как проходила сангигиенэкспертиза проекта? Раньше на Крестовском был тихий уголок, а теперь гул от летящих по ЗСД машин.

Экспертиза проекта проводилась в соответствии с законодательством. В том числе на этапе утверждения проектных решений документация прошла экологическую экспертизу, в рамках которой рассматривается влияние создаваемого объекта на окружающую среду, застройку, территории, утверждаются разработанные решения в сфере защиты окружающей среды. Были проведены общественные обсуждения проекта во всех районах прохождения трассы. Итогом работы над проектом стало получение положительного заключения Главгосэкспертизы, утвердившего соответствие всех разработанных решений законодательству. ООО «МСС» как сторона соглашения о государственно-частном партнерстве получило готовый проект с пройденными экспертизами и реализовало его в соответствии с документацией.

Отметим, что ЗСД, скорее, делает город тише и экологичнее. Сотни тысяч единиц транспорта ежесуточно выводятся с перегруженных городских улиц, на которых нет и не может быть дополнительной защиты от шума в виде экранов и других сооружений, которые есть на современной магистрали. Следовательно, на сотнях проспектов, улиц, переулков Петербурга становится тише.

Автомобили, которые движутся в оптимальном режиме, а не стоят в пробках, расходуют намного меньше горючего: по подсчетам экспертов, на 100 тысяч литров меньше каждые сутки, тем самым производя значительно меньше выхлопных газов со всеми сопутствующими выбросами.

В конце декабря 2018 года, когда было минус 8 – 10 градусов, на ЗСД была мокрая каша. На ЗСД больше сыплют реагентов, чем на обычные дороги? Есть ли статистика по экологии в районе ЗСД до его постройки и после, а также по изменению экологической обстановки в Приморском районе?

На ЗСД производят эффективную противогололедную обработку. Формирование ледяной корки и даже снежного наката на многополосной скоростной магистрали недопустимо. На сайте МСС есть подробная статья про это и про материалы, которые используются для обработки дороги зимой. Если кратко, все применяемые реагенты сертифицированы, а их количество нормировано. Негативного эффекта от них нет, что подтверждается регулярным мониторингом.

Экологическая же обстановка в целом с вводом ЗСД улучшается в том числе и в Приморском районе. Прежде всего за счет того, что автомобили вместо часового простаивания в пробках проезжают по ЗСД в оптимальном режиме расхода горючего. Снижается количество потребляемого бензина и выбросов в атмосферу. Речь идет о десятках тысяч литров топлива и сотнях тысяч кубометров CO2 в сутки.

Зимой очень грязно, а пленку, которая образуется на стеклах, еще и не сразу отмоешь. Может, мыть ЗСД? Или какие-то другие реагенты использовать?

Мыть дорожное полотно зимой – не лучшее предложение. После противогололедной обработки эксплуатационные службы ЗСД всегда проводят плужно-щеточную очистку дороги. Убирают снежные массы специальными ковшами-плугами и чистят щетками. Потом снег вывозят.

Все используемые реагенты сертифицированы и подобраны в соответствии с требованиями к магистралям, чтобы обеспечить максимально эффективную борьбу со скользкостью.

ЗСД убирают строго по регламенту. Даже в условиях экстремальной с точки зрения количества осадков зимы, такой, как в этом году, собственный парк эксплуатационной техники, насчитывающий более 120 единиц, позволил обеспечить выполнение нормативов по срокам и качеству уборки.

Куда уходят реагенты и грязь с дороги? Как оценивается экологический вред для Финского залива?

Собираемый эксплуатационной техникой снег вместе с остаточными материалами противогололедной обработки в полном объеме вывозится на снегоплавильные станции. На ЗСД возможен только такой способ уборки магистрали. Высыпание снега за пределы дороги не может быть применено ни по нормативам, ни технически.

Частично растаявший снег попадает в водоотводную систему магистрали, по специальным лоткам уходит с помощью насосных станций на локальные очистные сооружения, построенные в рамках проекта, где проходит очистку до полного соответствия нормативным показателям. Таким образом, все процедуры по зимней обработке и отводу воды с дороги соответствуют требованиям законодательства России.