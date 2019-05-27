Новый сервис для владельцев коммерческой недвижимости: аренда под ключ

«Петербургская Недвижимость»

«Петербургская Недвижимость» представляет клиентам новую услугу. Собственникам коммерческих помещений больше не нужно самостоятельно заниматься рекламой, поиском арендатора и составлением договора: это сделают специалисты компании.

Инвесторы могут воспользоваться сервисом в любой момент после ввода дома в эксплуатацию. Предложение распространяется на все коммерческие помещения в объектах Setl City: таким образом, инвестиционная привлекательность коммерческой недвижимости компании становится еще выше.

В жилых комплексах Setl City представлен большой выбор удобных и свободных планировок: для кафе, магазинов, медицинских центров, салонов красоты и других типов бизнеса. Помещения отличаются высокими потолками до 4 метров и большими витринными окнами.

Коммерческая недвижимость — это отличный вариант для инвестиций и способ получать стабильный доход. Например, по данным «Петербургской Недвижимости», помещение площадью 79,3 кв. м. в ЖК «Чистое небо» в Приморском районе сдается за 158 тысяч рублей в месяц.

«Петербургская Недвижимость», эксклюзивный брокер всех объектов Setl City, реализует все жилые и коммерческие помещения в домах застройщика.

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»