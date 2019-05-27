Холдинг Setl Group вручил подарки ветеранам

Setl Group

Сотрудники холдинга Setl Group поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем города Санкт-Петербурга.

25 и 26 мая представители компании вместе с участниками Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» приехали домой к фронтовикам, чтобы поблагодарить их за подвиг и вручить самые необходимые подарки.

Именно благодаря мужеству и отваге ветеранов, их великой самоотверженности наш город-герой сегодня отмечает свой 316-й день рождения, живет и развивается, растет и строится. Встречи с ветеранами для Setl Group – важное и трогательное событие, участвовать в котором всегда стремится большое число сотрудников. В этом году за два дня представители холдинга успели поздравить более 30 ветеранов – сказать им спасибо, побеседовать с ними, услышать их истории.

Ветеранам привезли подарки исходя из их пожеланий: холодильники, микроволновые печи, газовые плиты, телефоны с большими удобными кнопками, лупы с подсветкой.

Отметим, что Setl Group ежегодно поздравляет фронтовиков. В прошлом году представители холдинга также лично навестили ветеранов и вручили им самые необходимые подарки.

Справка о компании Setl Group