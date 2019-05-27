«Финны больше хотели выиграть». Фетисов оценил итоги ЧМ по хоккею

Победа Финляндии — результат работы команды, а не машины со звёздами НХЛ. Об этом заявил двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, подводя итоги чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии, передаёт 27 мая «Газета.ру».

«Финны, наверное, больше хотели выиграть, поэтому у них все получилось. Без звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), играла не машина, а команда. На эмоциях, с огромным желанием», — сказал Фетисов.

Из российской сборной он отметил игру Никиты Кучерова и Никиты Гусева, которых он сам отбирал в «Красную армию».

Финляндия стала трёхкратным чемпионом мира, обыграв 26 мая в финальном матче Канаду со счётом 3:1.





