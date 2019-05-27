УФАС отменило две закупки метрополитена на 883 млн рублей. Найденное «Фонтанкой» завышение стоимости деталей в 25 раз — ни при чем

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) аннулировало две закупки ГУП «Петербургский метрополитен» общей стоимостью 883 млн рублей. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба УФАС.

Причиной отмены конкурсов на поставку запчастей стала жалоба компании «Моспик». Поставщик деталей для подвижного состава обратил внимание на то, что в техническом задании либо невозможно было прочитать параметры требуемых запасных частей, либо они и вовсе полностью отсутствовали. В УФАС с доводами заявителя согласились.

Напомним, что «Фонтанка» обращала внимание на другую проблему закупок петербургской подземки, а именно на завышенную стоимость деталей для ремонта подвижного состава. По подсчетам нашего издания, ГУП «Петербургский метрополитен» оказалось готово платить за некоторые запчасти в 25 раз больше, чем предприятие, обслуживающее московскую подземку.





