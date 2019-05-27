Меньше чем на 1%. Кудрин дал самый пессимистичный прогноз по росту ВВП России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что внутренний валовый продукт (ВВП) России по итогам 2019 года вырастет менее чем на 1%. Об этом 27 мая пишет «Коммерсантъ».

«Я в конце прошлого года при утверждении бюджета говорил о моих оценках выполнения цели по экономическому росту. Официальная цель была 1,3%, а я всегда говорил, что она будет около 1% или ниже. Я сохраняю свой прогноз. Ну то есть он будет положительный, но ниже 1%»,— сказал Кудрин.

Напомним, что Всемирный банк в последнем прогнозе, опубликованном в апреле, ждал роста российской экономики в 2019 году на 1,4%. А Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз роста ВВП России с 1,5 до 2,1%, но уже в 2020 году.





