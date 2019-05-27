Поезда на Сестрорецком направлении отстали от графика на час. Причина в техническом сбое

Сестрорецкое направление Октябрьской железной дороги встало на час днём 27 мая. О задержке поездов «Фонтанке» сообщил читатель.

«На Сестрорецком направлении глобальный сбой в движении поездов! Задержки от 40 минут и более. Работники говорят об обрыве на станции Лисий Нос», – рассказал читатель по имени Валентин.

Фото: читатель "Фонтанки" Валентин

В пресс-службе ОЖД подтвердили факт сбоя. «Сегодня, 27 мая 2019 года, в 15:15, на участке Лисий Нос – Сестрорецк по техническим причинам произошел сбой в движении пригородных поездов. Время задержки поездов составляет до одного часа», – сообщается на сайте Октябрьской железной дороги.





