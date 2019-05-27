«Аэрофлот» прокомментировал часть нарушений безопасности полетов, упомянутых в публикации «Фонтанки»

Информация в публикации «Фонтанки» на основе представления московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте является сознательным искажением фактов, намеренно вырванных из контекста с целью опорочить репутацию авиакомпании в глазах общественности. Об этом «Фонтанке» сообщили 27 мая в пресс-службе «Аэрофлота».

По словам представителей авиакомпании, подготовка всех без исключения экипажей «Аэрофлота» проведена в полном объеме и во всех отношениях соответствует квалификационным требованиям российского и международного законодательства.

«Изложенным в статье тезисом о том, что у летного руководства авиакомпании отсутствуют необходимые документы для работы, автор пытается выдать желаемое за действительное. В соответствии с действующим ФАП (Федеральные авиационные правила. – Прим. ред.), свидетельство специалиста авиационного персонала с квалификационной отметкой о функциях пилота-инструктора действует бессрочно, если этот документ не был аннулирован или его действие не было приостановлено. Свидетельство не зависит от наличия медицинского заключения, что еще в середине апреля разъяснил Минтранс», – говорится в ответе пресс-службы.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что в представлении московской прокуратуры говорилось об отсутствии медицинского заключения для лётного директора «Аэрофлота» Игоря Чалика, которое необходимо для допуска к летной работе. Подпись Чалика также стоит на программе тренажерной подготовки пилотов «Аэрофлота».







Представители авиакомпании назвали неверным утверждение прокуратуры о том, что в «Аэрофлоте» есть нехватка сотрудников, занимающихся техобслуживанием самолетов.

«Штатное расписание цеха техобслуживания было сформировано с учетом перспективы развития парка воздушных судов и начало действовать поэтапно – с 1 мая и 1 августа еще 2018 года соответственно. Сейчас в данном подразделении работают 138 человек – каждый из них обеспечивает должный уровень безопасности и в полном соответствии выполняемых работ. Дальнейшее укомплектование штатного расписания осуществляется в соответствии с плановым увеличением объемов работ», – сообщили в пресс-службе.

При этом в авиакомпании не разъяснили, каким образом сотрудникам прокуратуры удалось обнаружить нехватку 41% кадрового состава службы техобслуживания самолётов.