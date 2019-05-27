В Петербурге три экипажа ДПС ловили одного мотоциклиста. Когда поймали, составили на него 15 протоколов

Петербургские полицейские, занимаясь обеспечением безопасности на дорогах перед Днем города, попытались остановить мотоцикл без номеров. В итоге пришлось ловить его тремя экипажами.

Как рассказали 27 мая «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 26 мая около 18:20 в Дворцовом проезде сотрудники ОБ №5 ДПС ГИБДД заметили мотоцикл Suzuki без госномеров и попытались его остановить. Однако водитель неоднократные требования инспекторов об остановке проигнорировал, прибавил скорость и попытался скрыться.

Полицейские начали преследование. В ходе погони мотоциклист неоднократно нарушал ПДД и создавал угрозы безопасности для других участников движения.

Около 18:25 три экипажа ДПС блокировали нарушителя на пересечении Невского проспекта и набережной канала Грибоедова. Им оказался 46-летний мужчина. Прав на управление мототранспортом у байкера не было.

Мотоцикл поместили на специализированную стоянку. А в отношении нарушителя составили 15 протоколов об административных правонарушениях: за езду без прав (ст. 12.7, ч. 1, КоАП РФ), управление незарегистрированным транспортным средством (ст. 12.1, ч. 1, КоАП РФ), отсутствие госномеров (ст. 12.2, ч. 2, КоАП РФ), выезд на «встречку» (ст. 12.15, ч. 4, КоАП РФ) – 3 протокола, проезд на красный (ст. 12.12, ч. 1, КоАП РФ) – 4 протокола, нарушение требований дорожных знаков или разметки (ст. 12.16, ч. 1, КоАП РФ), нарушение правил поворота или разворота (ст. 12.16, ч. 2, КоАП РФ), непропуск транспорта (ст. 12.17, ч. 1, КоАП РФ), невыполнение требования сотрудника полиции об остановке (ст. 12.25, ч. 2, КоАП РФ) и неповиновение полиции (ст. 19.3, ч. 1, КоАП РФ).





