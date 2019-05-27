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Происшествия
27.05.2019 17:25
Печать

На Орбели загорелся детский сад. Малышей успели эвакуировать

Детский сад горел днём 27 мая в Выборгском районе Петербурга. О происшествии сообщили пользователи в соцсетях. 

Пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу подтвердила факт пожара. Ведомство сообщает, что сигнал о возгорании в доме №8 на улице Орбели поступил на пульт дежурного в 15:31. При этом, что именно горело, в релизе указано расплывчато.

«В пятиэтажном здании, в помещении площадью 30 кв. м происходило горение обстановки на площади 10 кв. м. Сведения о пострадавших не поступали», – рапортует пресс-служба.  



 

На первых двух этажах дома №8 по улице Орбели располагается детский сад №112. В учреждении «Фонтанке» подтвердили, что пожар произошёл у них, а детей успели вовремя эвакуировать. При этом представители детсада отказались рассказывать, что именно горело, сославшись на администрацию Выборгского района. 

«В помещении одной из групп произошло короткое замыкание проводки, после чего началось задымление и возгорание. Были эвакуированы 50 детей и 7 сотрудников. Воспитанники детского сада временно переведены в другие корпуса на Орбели, 14, и Втором Муринском, 3», – уточнили в администрации.


© Фонтанка.Ру

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