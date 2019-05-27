Аквилон Инвест: спрос на семейную ипотеку растет

«Аквилон Инвест»

По данным аналитического центра «Аквилон Инвест», во II квартале 2019 года количество сделок по ипотеке с господдержкой для семей с детьми выросло больше, чем в два раза.

Напомним, госпрограмма со сниженной ипотечной ставкой 6% годовых была инициирована Президентом России Владимиром Путиным и доступна для семей, в которых с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. Сегодня льготная ставка распространяется на весь период кредитования.

Как отметила Надежда Зотова, директор по маркетингу и рекламе Строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест», если за весь 2018 год было оформлено лишь несколько сделок по Семейной ипотеке, с весны этого года мы наблюдаем стабильный спрос. По ее словам, с момента старта госпрограммы прошло почти полтора года, и схема работы стала понятной для покупателей.

«К Семейной ипотеке подключается все больше банков, и ряд из них уже предлагает интересные конкурентные условия. К примеру, в банке ВТБ*, которым аккредитованы все наши объекты в Санкт-Петербурге, Семейную ипотеку можно оформить под 5% годовых на весь срок кредитования», – уточняет Надежда Зотова.

Эксперт отмечает, что работает также и субъективный фактор: «Сразу после рождения ребенка у молодых родителей, как правило, хватает забот, и поиски жилья откладываются. На сегодняшний день малыши, родившиеся в начале прошлого года, подрастают, а родители возвращаются к квартирному вопросу».

Квартиру с использованием программы Семейной ипотеки сегодня можно приобрести во всех жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» в Санкт-Петербурге: ЖК «Q-мир» и ЖК 4YOU в Московском районе, ЖК «ARTквартал.Аквилон» в Адмиралтейском районе, а также ЖК «СолнцеPARK» и ЖК All Inclusive в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

Кроме того, холдинг работает со всеми видами субсидий, которые могут быть направлены на покупку квартиры у застройщика либо на досрочное погашение ипотеки, а также со средствами материнского капитала.

*Программа «Ипотека с господдержкой» предоставляется ВТБ (ПАО). Первоначальный взнос – от 20%, сумма кредита – от 1 млн до 12 млн рублей (для жителей г. Санкт-Петербурга, Московской обл.), срок кредита – от 1 до 30 лет. Процентная ставка – 5% при наличии личного и имущественного страхования. Подробная информация на сайте https://www.vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

ЖК «Q-мир» – застройщик ООО «НОРД-ВЕСТ Инвестмент», проектная декларация размещена на сайте: https://q-mir.spb.ru

ЖК «4YOU», 1 очередь – застройщик ООО «Аквилон СПб», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb.ru, ЖК «4YOU», 2 очередь – застройщик ООО «СПб Инвест», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-2.ru, ЖК «4YOU», 3 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-3.ru, ЖК «4YOU», 4 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-4.ru

ЖК «ARTквартал.Аквилон» – застройщик ООО «Эм Си Истейт», проектная декларация размещена на сайте: https://artkvartal-akvilon.ru

ЖК «СолнцеPARK» – застройщик ООО «Зеленые холмы», проектная декларация размещена на сайте: www.sunpark.spb.ru

ЖК «All Inclusive», 1 очередь – застройщик ООО «Риверсайд-Инвест», проектная декларация размещена на сайте: https://ai.spb.ru, ЖК «All Inclusive», 2 очередь – застройщик ООО «Новый квартал», проектная декларация размещена на сайте: www.ai1.spb.ru