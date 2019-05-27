Китайская таможня будет проверять у россиян фотографии в мобильном и переписку в мессенджерах

Генконсульство РФ в Гуанчжоу призывает российских туристов быть готовыми к «выборочному контролю» на китайской границе, который подразумевает проверку содержимого сотового телефона, а также переписок в WhatsApp, Viber и WeChat.

«В случае обнаружения компрометирующей, по мнению китайской стороны, информации, китайские компетентные органы могут принять решение о запрете въезда на территорию страны», – говорится в сообщении российской дипмиссии, опубликованном 27 мая.

Дипломаты предупреждают, что они не смогут связаться с россиянином, которому на границе запретят въезд. «Доступ к нему консульских должностных лиц или представителей авиакомпании запрещается. Питание предоставляется однократно. Задержание производится до момента его возвращения ближайшим рейсом в страну прибытия», – так перспективы описали в консульстве РФ, попросив сообщать обо всех подобных случаях.

Напомним, что в Китае действуют определенные запреты на распространение информации, а в самой стране заблокированы популярные социальные сети. Так, в Поднебесную нельзя ввозить порнографию, религиозную литературу с экстремистским содержанием, некоторую политическую агитацию (например, касательно Тайваня и запрещенной Пекином демократической партии), а также материалы, которые можно посчитать террористическими или опасными для политики страны.





