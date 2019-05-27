Карельского историка, защищавшего массовые захоронения в Сандармохе, посадили на 9 лет по обвинению в педофилии

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Сергей Колтырин стал известен после того, как раскритиковал раскопки расположенных в Сандармохе массовых захоронений, которые проводит государственное Российское военно-историческое общество, основанное министром культуры Владимиром Мединским. Участники экспедиции РВИО нашли останки людей, предположив, что они могут быть красноармейцами, а не репрессированными.

В республике по тому же самому обвинению в педофилии проходит и председатель местного отделения «Мемориала» Юрий Дмитриев, который также занимался темой раскопок в Сандармохе. По версии СКР, в течение четырех лет, до 2016 года, Дмитриев в Петрозаводске совершал насилие над приемной дочерью.

Мемориальное кладбище «Сандармох» (Медвежьегорский район Карелии) – место захоронения жертв политических репрессий. 25 августа 2018 года экспедиция РВИО организовала раскопки на краю погоста и извлекла из-под земли останки нескольких расстрелянных людей. Внешний вид погибших напоминал жертв чекистских расстрелов 1937-1938 годов: руки связаны за спиной, ноги согнуты в коленях, револьверная пуля в затылок. Руководители экспедиции однако заявили: по зеленоватым остаткам одежды и «стальным пулям» можно почти с уверенностью сказать, что выкопанные кости принадлежат пленным красноармейцам, расстрелянным финнами в период Второй мировой войны. После чего останки отправили в Следственный комитет на экспертизу.

Родственники людей, расстрелянных чекистами в урочище Сандармох, сразу же подали заявления в прокуратуру Карелии с требованием провести проверку и пресечь нарушение сразу двух статей Уголовного кодекса РФ – ст. 243 («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия») и ст. 244 («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). В заявлении также указывалось на нарушение федерального закона, требующего перед началом работ на объекте культурного наследия обязательного проведения историко-культурной экспертизы и обнародования её результатов.