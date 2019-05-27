Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+13°C
/ Завтра: +19
$ 64.46р
72.19р
19:41 27.05.2019
Расширенный поиск

Общество
27.05.2019 17:03
Печать

Карельского историка, защищавшего массовые захоронения в Сандармохе, посадили на 9 лет по обвинению в педофилии

Экс-директор краеведческого музея в Медвежьегорске Сергей Колтырин получил 9 лет лишения свободы по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего. Приговор вынесен судом Карелии 27 мая.  

По версии следствия, Колтырин вместе с другим фигурантом дела, Евгением Носовым, надругался над 13-летним мальчиком. Носов получил 11 лет колонии, сообщает «КарелInform»

Сергея Колтырина взяли под стражу в октябре 2018 года. СМИ сообщали, что он якобы дал признательные показания

Краеведческий музей в Медвежьегорске, которым руководил осуждённый, отвечает за состояние лесного массива Сандармох. Там находятся массовые захоронения, датируемые серединой XX века. Близкие экс-директора убеждены, что преследование Колтырина связано с его позицией – он считает, что в земле лежат останки жертв сталинских репрессий, а не финских оккупантов времён войны. 



                              

                                        

 

Справка:

Сергей Колтырин стал известен после того, как раскритиковал раскопки расположенных в Сандармохе массовых захоронений, которые проводит государственное Российское военно-историческое общество, основанное министром культуры Владимиром Мединским. Участники экспедиции РВИО нашли останки людей, предположив, что они могут быть красноармейцами, а не репрессированными.

В республике по тому же самому обвинению в педофилии проходит и председатель местного отделения «Мемориала» Юрий Дмитриев, который также занимался темой раскопок в Сандармохе. По версии СКР, в течение четырех лет, до 2016 года, Дмитриев в Петрозаводске совершал насилие над приемной дочерью.

Мемориальное кладбище «Сандармох» (Медвежьегорский район Карелии) – место захоронения жертв политических репрессий. 25 августа 2018 года экспедиция РВИО организовала раскопки на краю погоста и извлекла из-под земли останки нескольких расстрелянных людей. Внешний вид погибших напоминал жертв чекистских расстрелов 1937-1938 годов: руки связаны за спиной, ноги согнуты в коленях, револьверная пуля в затылок. Руководители экспедиции однако заявили: по зеленоватым остаткам одежды и «стальным пулям» можно почти с уверенностью сказать, что выкопанные кости принадлежат пленным красноармейцам, расстрелянным финнами в период Второй мировой войны. После чего останки отправили в Следственный комитет на экспертизу.

Родственники людей, расстрелянных чекистами в урочище Сандармох, сразу же подали заявления в прокуратуру Карелии с требованием провести проверку и пресечь нарушение сразу двух статей Уголовного кодекса РФ – ст. 243 («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия») и ст. 244 («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). В заявлении также указывалось на нарушение федерального закона, требующего перед началом работ на объекте культурного наследия обязательного проведения историко-культурной экспертизы и обнародования её результатов.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Фото предоставлено Badmamas
27.05.2019 19:14

Бренд Daniel Wеllington в корнере Scandinavian, МЕГА Парнас

В корнере Scandinavian, уникальном пространстве формата pop-up store, появился шведский бренд часов и аксессуаров Daniel Wеllington.
«Петербургская Недвижимость»
27.05.2019 18:03

Новый сервис для владельцев коммерческой недвижимости: аренда под ключ

«Петербургская Недвижимость» представляет клиентам новую услугу. Собственникам коммерческих помещений больше не нужно самостоятельно заниматься рекламой, поиском арендатора и составлением договора: это сделают специалисты компании.
Setl Group
27.05.2019 17:56

Холдинг Setl Group вручил подарки ветеранам

Сотрудники холдинга Setl Group поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем города Санкт-Петербурга.
«Аквилон Инвест»
27.05.2019 17:19

Аквилон Инвест: спрос на семейную ипотеку растет

По данным аналитического центра «Аквилон Инвест», во II квартале 2019 года количество сделок по ипотеке с господдержкой для семей с детьми выросло больше, чем в два раза.
АО «Строительный трест»
27.05.2019 16:16

По соседству с ЖК NEWПИТЕР откроется большой ТРК

Согласно планам шведского инвестора в 2020 году рядом с жилым кварталом NEWПИТЕР откроется сетевой гипермаркет мебели и товаров для дома, а в 2021 - ТРК, подобный крупным торговым комплексам в районе Парнаса и улицы Дыбенко
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
27.05.2019 15:42

Новая версия системы ГАРАНТ совместима с Linux

Компания «Гарант» выпустила новую Интранет-версию системы ГАРАНТ. Это первая в истории компании разработка, обеспечивающая установку и работу как в среде Windows, так и для ряда наиболее востребованных операционных систем семейства Linux.
ЗАО «Ленстройтрест»
27.05.2019 13:16

Вице-губернатор Николай Линченко оценил детский сад в "Юттери"

Делегация во главе с вице-губернатором Санкт-Петербурга Николаем Линченко проинспектировала ход строительства детского сада на территории жилого квартала «Юттери», который возводит застройщик «Ленстройтрест» в Колпинском районе
ГК «РосСтройИнвест»
27.05.2019 11:30

«РосСтройИнвест» готовит детский сад в Московском районе к передаче городу

Детский сад на 50 мест, который ГК «РосСтройИнвест» ввела в эксплуатацию в марте 2019 года вместе с ЖК «Кремлевские звезды», готовится к передаче на муниципальный баланс.
Фото предоставлено BKN.ru
27.05.2019 10:00

Где в Петербурге выгодно купить вторичку?

Стремительно дорожающие новостройки делают вторичную недвижимость все более востребованной. Эксперты BKN.ru проанализировали предложения во всех районах Петербурга и выяснили, где стоит искать доступное готовое жилье.
24.05.2019 18:33

Neste меняет отношение к заправкам у россиян

Сеть АЗС возвращается к национальным корням. Теперь на автозаправках будет не только топливо, но и вкусная еда от известного шеф-повара, а также напоминания о пейзажах Суоми.
ГК «КВС»
24.05.2019 17:18

ГК КВС проводит конкурс

В мае строительная компания КВС приглашает всех желающих поучаствовать в конкурсе*, посвященному здоровому образу жизни.
pixabay.com
24.05.2019 17:15

Партнёры ПСК – крупнейшие компании Петербурга и Москвы

ГК «ПСК» увеличила количество ключевых партнёров на строительном рынке - теперь их 21. Сюда входят не только петербургские, но и московские девелоперы, компании, специализирующиеся на инженерных сетях.