Карельского историка, защищавшего массовые захоронения в Сандармохе, посадили на 9 лет по обвинению в педофилии
Экс-директор краеведческого музея в Медвежьегорске Сергей Колтырин получил 9 лет лишения свободы по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего. Приговор вынесен судом Карелии 27 мая.
По версии следствия, Колтырин вместе с другим фигурантом дела, Евгением Носовым, надругался над 13-летним мальчиком. Носов получил 11 лет колонии, сообщает «КарелInform».
Сергея Колтырина взяли под стражу в октябре 2018 года. СМИ сообщали, что он якобы дал признательные показания.
Краеведческий музей в Медвежьегорске, которым руководил осуждённый, отвечает за состояние лесного массива Сандармох. Там находятся массовые захоронения, датируемые серединой XX века. Близкие экс-директора убеждены, что преследование Колтырина связано с его позицией – он считает, что в земле лежат останки жертв сталинских репрессий, а не финских оккупантов времён войны.
Справка:
Сергей Колтырин стал известен после того, как раскритиковал раскопки расположенных в Сандармохе массовых захоронений, которые проводит государственное Российское военно-историческое общество, основанное министром культуры Владимиром Мединским. Участники экспедиции РВИО нашли останки людей, предположив, что они могут быть красноармейцами, а не репрессированными.
В республике по тому же самому обвинению в педофилии проходит и председатель местного отделения «Мемориала» Юрий Дмитриев, который также занимался темой раскопок в Сандармохе. По версии СКР, в течение четырех лет, до 2016 года, Дмитриев в Петрозаводске совершал насилие над приемной дочерью.
Мемориальное кладбище «Сандармох» (Медвежьегорский район Карелии) – место захоронения жертв политических репрессий. 25 августа 2018 года экспедиция РВИО организовала раскопки на краю погоста и извлекла из-под земли останки нескольких расстрелянных людей. Внешний вид погибших напоминал жертв чекистских расстрелов 1937-1938 годов: руки связаны за спиной, ноги согнуты в коленях, револьверная пуля в затылок. Руководители экспедиции однако заявили: по зеленоватым остаткам одежды и «стальным пулям» можно почти с уверенностью сказать, что выкопанные кости принадлежат пленным красноармейцам, расстрелянным финнами в период Второй мировой войны. После чего останки отправили в Следственный комитет на экспертизу.
Родственники людей, расстрелянных чекистами в урочище Сандармох, сразу же подали заявления в прокуратуру Карелии с требованием провести проверку и пресечь нарушение сразу двух статей Уголовного кодекса РФ – ст. 243 («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия») и ст. 244 («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). В заявлении также указывалось на нарушение федерального закона, требующего перед началом работ на объекте культурного наследия обязательного проведения историко-культурной экспертизы и обнародования её результатов.