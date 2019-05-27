«Настроение: Дима из Ноябрьска». Мальчик, качающийся на качелях на фоне горящего дома, стал звездой Интернета

Видео из города Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа стало вирусным. На нем девятилетний мальчик качается на качелях на фоне охватившего дом пожара. Родные новой звезды Рунета не особо рады нахлынувшей славе.

В небольшом городе Ноябрьске, где проживает чуть более 100 тысяч человек, произошло большое ЧП — двухэтажный дом загорелся так, что дым было видно во всех частях населенного пункта. Однако больше внимания привлек школьник Дима, который невозмутимо качался на качелях в десятке метров от пожара. Видео с ноябрьским школьником теперь активно распространяется в Рунете и на федеральных каналах.

Родные ребенка, в свою очередь, настаивают, что тот «просто захотел покачаться». Один из родственников рассказал изданию Ura.ru, что Дима гулял с друзьями на детской площадке, а близость огня его не испугала. Мать ребенка отказалась общаться со СМИ.







Сотрудники регионального МЧС заявили радиостанции «Говорит Москва», что нахождение ребенка рядом с огнем не угрожало его безопасности.

25 мая в городе Ноябрьске произошел пожар в двухэтажном аварийном доме по улице Изыскателей. По данным местных СМИ, для тушения был поднят весь личный состав городского пожарно-спасательного гарнизона. В результате возгорания никто не пострадал. Один из местных жителей, впрочем, лишился машины, которая сгорела.