Майкл Калви, находящийся под домашним арестом, хочет съездить в Петербург. Он попросил отпустить его на ПМЭФ

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, который находится под домашним арестом по делу о мошенничестве, надеется принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом 27 мая «Интерфаксу» рассказали в самом фонде.

«Основатель фонда Майкл Калви давно зарегистрирован как участник форума и надеется принять участие в мероприятиях, соответствующее прошение будет подано в следственный комитет в ближайшее время», – заявили в Baring Vostok.

Напомним, ПМЭФ пройдет в Петербурге с 7 по 9 июня. Официально делегацию Baring Vostok в этом году представляет старший партнер фонда Елена Ивашенцева.

«Форум является удобной площадкой для переговоров с инвесторами, партнерами и регуляторами относительно развития их бизнеса. Кроме того, в настоящее время четыре сотрудника фонда, включая главу фонда, Майкла Калви, необоснованно находятся под арестом из-за злоупотребления системой правосудия оппонентами в рамках корпоративного конфликта. Форум предоставляет возможность обсудить все насущные вопросы относительно деятельности фонда и портфельных компаний и ответить на вопросы представителей бизнеса и власти, которые внимательно следят за ситуацией», – пояснили в Baring Vostok.





