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Бизнес
27.05.2019 16:47
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Майкл Калви, находящийся под домашним арестом, хочет съездить в Петербург. Он попросил отпустить его на ПМЭФ

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, который находится под домашним арестом по делу о мошенничестве, надеется принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом 27 мая «Интерфаксу» рассказали в самом фонде.

«Основатель фонда Майкл Калви давно зарегистрирован как участник форума и надеется принять участие в мероприятиях, соответствующее прошение будет подано в следственный комитет в ближайшее время», – заявили в Baring Vostok.

Напомним, ПМЭФ пройдет в Петербурге с 7 по 9 июня. Официально делегацию  Baring Vostok в этом году представляет старший партнер фонда Елена Ивашенцева.

«Форум является удобной площадкой для переговоров с инвесторами, партнерами и регуляторами относительно развития их бизнеса. Кроме того, в настоящее время четыре сотрудника фонда, включая главу фонда, Майкла Калви, необоснованно находятся под арестом из-за злоупотребления системой правосудия оппонентами в рамках корпоративного конфликта. Форум предоставляет возможность обсудить все насущные вопросы относительно деятельности фонда и портфельных компаний и ответить на вопросы представителей бизнеса и власти, которые внимательно следят за ситуацией», – пояснили в Baring Vostok.



Справка:

Следственный комитет России расследует уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) о хищении 2,5 млрд рублей у банка из топ-40 в РФ по размеру активов. По версии следствия, Майкл Калви убедил акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова принять у «Первого коллекторского бюро» акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга. При этом он совместно с партнерами намеренно завысил стоимость ценных бумаг с 600 тыс. до 3 млрд рублей.

Калви же настаивает, что Юсупов пытается с помощью уголовного дела оказать давление на Baring Vostok, чтобы повлиять на иск в Лондоне и процедуру перерасчета долей в «Восточном», которая невыгодна ещё одному акционеру, Артему Аветисяну. Юсупов и Аветисян как акционеры появились в «Восточном» после присоединения «Юниаструм банка» в 2017 году. В фонде Baring Vostok выяснили, что накануне слияния Аветисян вывел из «Юниаструма» значительные суммы по фиктивным сделкам, и фонд обратился в Лондонский арбитраж.

Baring Vostok была основана Майклом Калви в 1994 году для инвестиций в Россию и другие страны СНГ. На сайте компании говорится, что за это время в РФ было вложено почти 2,8 миллиарда долларов. Среди самых известных проектов – «Яндекс», Ozon.ru, «СТС Медиа», 1С и другие.

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