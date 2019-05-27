Рядом с Васильевским виндсёрфер поймал «Метеор». Спасатели ищут его в Неве

Катание на доске в районе Васильевского острова в Петербурге закончилось для виндсёрфера аварией с водным транспортом. Сбитого спортсмена разыскивают почти два часа.

О ДТП на воде «Фонтанке» рассказали читатели днём 27 мая. Активность спасателей была замечена в акватории Малой Невы рядом с заездом на Западный скоростной диаметр. В транспортной полиции сообщили, что в 14:45 поступила информация о столкновении «Метеора» и человека, который шёл под парусом.

Фото: читатель "Фонтанки"

Спортсмен попал под «Метеор» в районе Морской набережной, 37, уточнили в городском МЧС. Спасатели продолжают обследовать акваторию. Пока нашли только части сёрфа.





