Тепличные условия. Смольный начал битву инвесторов за оранжереи Таврического сада

Желание потратить 1,7 млрд рублей и возможность реализовать их за пять лет — ключевое при выборе покорителя таврических оранжерей. Конкуренцию Ginza Project могут составить «Тандем Истейт» и структуры «Газпрома».

предоставлено Ginza Project

Комитет по инвестициям Петербурга опубликовал проект концессионного соглашения по реконструкции оранжерей Таврического сада. Хотя в документе значится название конкретного инвестора — связанной с холдингом Ginza Project компании «ТатПроект», — само размещение открывает возможность посоревноваться за право создать новое общественное пространство в центре Северной столицы.

Концессионное соглашение, которое 27 мая размещено на официальном публикаторе, ставит перед инвестором обязательства по срокам и объему финансирования. Оно также определяет конечную цель реконструкции.

Из документа следует, что город готов на 35 лет отдать бизнесу 13,2 тыс. кв. м тепличных комплексов в Таврическом саду. Для этого инвестор должен вложить в проект не меньше 700 млн рублей, предельная планка – 1,7 млрд рублей. Все работы необходимо завершить к 1 января 2025 года, и тем же летом открыть объект для посетителей.

Параметры того, чем будут наполнены обновленные оранжереи, оказались чуть менее конкретными, чем предполагалось. В соглашении указано, что все теплицы разделены на четыре зоны. Первые три предназначены для оранжереи, последняя вместит административные и технические помещения. Инвестор должен сделать так, чтобы в оранжереях можно было не только смотреть на растения, но и взаимодействовать с ними. Чиновники называют это интерактивным пространством «Общественный огород». Кроме того, в зеленой зоне должно быть предусмотрено место для «живых выступлений, кинопоказов, отдыха детей».







В предварительном варианте концессионного соглашения, одобренном Смольным, разрешалась сопутствующая деятельность (организация художественных мастерских, дизайн-студий и шоурумов, архитектурных бюро, арт-издательств, кафе, магазинов и клубов и иных заведений). При этом площадь, занимаемая ими, не должна была превышать 30% от общей.

В опубликованном проекте говорится, что киоски, лавки, кафе и рестораны будут размещаться прямо в оранжереях и обеспечивать комфортный отдых посетителей. Их суммарная площадь не обозначена. Но указывается, что пространство, занятое столами и стульями заведений общепита, «к помещению кафе и ресторана и т.п. не относится, а является пространством (помещением) с функцией оранжереи». «Тем самым посетители смогут принимать пищу внутри пространства», – указывается в документе.

Концессионное соглашение также допускает «сопутствующую деятельность» – магазины пряностей, подарков, сувениров, цветов «и иных, коррелирующих с основными видами деятельности». Помещения для временного размещения участников культурно-научных мероприятий могут быть предусмотрены по необходимости. Решение о создании крытого паркинга может быть принято по итогам историко-культурной экспертизы.

В Ginza Project на вопрос о возможных масштабах «сопутствующей деятельности» на момент публикации не ответили. Ранее, представляя свой проект на Неделе городских изменений, инвестор сообщал о разделении пространства на Большую прогулочную оранжерею (зимний сад, концертный зал, детскую площадку, киоски с едой и цветочный магазин) и две образовательные оранжереи (общественный огород, детский клуб, мастерские, лектории и тематические магазины). Также на территории запланирована оранжерея-гастромаркет с фермерским рынком. Общая территория проекта, фигурирующая в проекте Ginza Project, – 26 923 кв. м, что в два раза больше площади теплиц, которые отдает по концессионному соглашению Смольный. Компания обещала достичь расширения за счет «минимальных вмешательств». Например, понижения уровня пола, а также переходов между теплицами, которые свяжут отдельно стоящие объекты в общее пространство.

Если в течение 45 дней с момента опубликования проекта в коминвест не поступит других заявок, Смольный подпишет договор с «ТатПроект» на указанных выше условиях. Но не исключено, что в борьбу вступят и другие претенденты.

Ранее вице-губернатор Евгений Елин сообщал, что потенциальным претендентом могут быть структуры «Газпрома». По информации «Фонтанки», газовый холдинг изначально рассматривал участие в качестве соинвестора в проекте Ginza Project, но после того как Смольный заговорил о конкретике, компания задумалась о том, чтобы самой стать концессионером.

Интерес к реконструкции теплиц ранее обозначил и «Тандем-Истейт» Владимира Пинчука. Проект, разработанный студией 3S Development по заказу компании в 2018 году, предусматривает превращение оранжерей в культурно-образовательную площадку под названием Parnik. В его состав войдут межвузовский центр профессий будущего, презентационное пространство, а также рекреационный экопарк. Стоимость проекта – 711 млн рублей. Построить его должны за четыре с половиной года, а окупить – за семь-восемь лет. Сейчас «Тандем-Истейт» обсуждает возможность подачи заявки, рассказал заместитель генерального директора компании Евгений Асиновский. «Если все-таки будем подавать, то концепция будет в том же ключе», – пояснили он, но подробности возможных корректировок не раскрыл.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»