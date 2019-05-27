Бдительные работники АЗС на Партизана Германа помогли поймать любителя халявного топлива

В Красносельском районе Петербурга задержали подозреваемого в кражах топлива с автозаправочных станций. Работники заправки опознали его по машине.

Как сообщает 27 мая пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, 32-летнего водителя Hyundai Elantra задержали в 4:15 25 мая на АЗС, расположенной на улице Партизана Германа, 4. Работники заправки, увидев «Хёндэ», на котором неоднократно воровали топливо с этой и других АЗС, сразу же нажали кнопку тревожной сигнализации. Через две минуты на место прибыли сотрудники Росгвардии.

На заправке наряд вневедомственной охраны обнаружил автомобиль, находившийся в местном розыске. На этой машине скрылся злоумышленник, укравший топливо с двух АЗС в Московском районе города. В салоне автомобиля Hyundai по подозрению в совершении этих краж задержали водителя. Мужчину передали сотрудникам 54-го отдела полиции.





