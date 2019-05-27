Спустя пять дней мать семимесячной девочки из Красного Села так и не нашли. СК расценил действия беглянки как покушение на убийство

Уголовное дело, возбуждённое после обнаружения семимесячной девочки в доме в Красном Селе, получило более тяжкую статью. Действие матери, бросившей младенца, следователи расценили как покушение на убийство. Об этом рассказали в главном следственном управлении СК по Петербургу 27 мая.

Ребёнка нашёл родственник собственника помещения, услышав детский плач 21 мая. Девочку отправили в медицинское учреждение. Её 20-летней матери рядом не было. Тогда возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). Теперь следствие видит в случившемся покушение на убийство.

Родителей брошенного младенца до сих пор не нашли.





