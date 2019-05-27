«Незаконное давление на бизнес». Прокуратура уличила администрацию Красногвардейского района в превышении полномочий при борьбе со снегом

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга расценила усилия районной администрации по уборке снега как создание административных барьеров для бизнеса, следует из письма ведомства в ответ на запрос ассоциации «Содействие малому бизнесу».

Ранее организация обратилась с жалобой на действия районных чиновников. Как сообщала «Фонтанка», с конца марта администрация рассылала местным предпринимателям письма, в которых требовала до 15 апреля представить договоры на вывоз снега, копии платежных поручений и актов выполненных работ. В ином случае чиновники угрожали выселением с участков, а также проверками всех возможных надзорных ведомств — Роспотребнадзора, налоговой, МЧС, экономической полиции.

Свои требования чиновники основывали на постановлении правительства Петербурга «О правилах благоустройства». Документ, действительно, обязывает владельцев объектов благоустройства (к которым относятся и размещенные на городской земле нестационарные павильоны и киоски) с 16 октября по 15 апреля бороться с наледью, удалять снег и вывозить их в специально оборудованные места. Но он не предписывает заключать для этого договор с какой-либо организацией.

«Угроза инициирования проведения контролирующими органами обследований земельных участков, в случаев неисполнения предпринимателями указанных требований, оказывает незаконное давление на хозяйствующие субъекты», – говорится в ответе прокуратуры.







Этот факт ведомство намерено включить в обобщенное представление главе района.