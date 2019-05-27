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27.05.2019 16:23
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Горсуд отказался переводить директора БТК под домашний арест. На заседании он заявил, что чувствует «некоторое внутреннее раскаяние»

Санкт-Петербургский горсуд отказал в освобождении из СИЗО директору Большого театра кукол (БТК) Александру Калинину, обвиняемому в получении взятки в 1,2 млн рублей. При таком исходе главный режиссер театра, обладатель «Золотой маски» Руслан Кудашов обещал уволиться.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 27 мая горсуд рассмотрел апелляционную жалобу Калинина на меру пресечения, но оставил ее без удовлетворения.

«В прениях обвиняемый сообщил, что на допросе признал фактические обстоятельства, выразил готовность возместить ущерб, так как чувствует «некоторое внутреннее раскаяние», – передает атмосферу процесса пресс-служба судов.

Директор просил изменить стражу на домашний арест с любыми ограничениями. В СИЗО он останется минимум до 16 июня.



К сегодняшнему заседанию театральная общественность готовилась основательно. Частные театры Петербурга начали благотворительный марафон спектаклей в поддержку Калинина. Часть выручки пойдет на оплату его адвокатов. БТК объявил сбор обращений с просьбой отпустить директора из-под стражи. Всего в суд поступили два тома бумаг от физических и юридических лиц. В скором времени с их содержанием можно будет ознакомиться на сайте Санкт-Петербургского городского суда.

«Обращения являются внепроцессуальными и подлежат публикации в открытом доступе без деперсонификации в течение трех суток», – уточнили в пресс-службе судов.

Решение горсуда подвело под увольнение главного режиссера Большого театра кукол. После ареста обвиняемого он говорил в интервью «Фонтанке»: «Я же со своей стороны могу заявить, что если меру пресечения Калинину не изменят, я уйду из театра. Мне не позволяет совесть идти дальше без человека, с которым создавался этот прекрасный мир». После заседания в горсуде Руслан Кудашов воздержался от комментариев.

По версии следствия, директор БТК получил 1,2 млн рублей от гендиректора компании «Петербургское созвездие» Ольги Силаевой за заключение контракта на реквизит для спектакля «Зима, когда я вырос». Весь контракт стоил 2,1 млн. Силаева отправлена под домашний арест.


© Фонтанка.Ру

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