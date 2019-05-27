Fiat Chrysler и Renault думают создать суперкомпанию. Возможно, это вернуло бы итальянцев в Россию

После нескольких дней переговоров за закрытыми дверями между Fiat Chrysler и Renault Group итало-американский концерн опубликовал 27 мая открытые предложения о фактическом слиянии двух компаний. В случае, если это произойдет, на рынке автоматически появится третий по величине автопроизводитель после Toyota и Volkswagen.

Renault немедленно откликнулось и заявило, что приступило к рассмотрению предложений Fiat Chrysler, пишет The New York Times. Формирование глобального партнерства, подчеркивает издание, направлено «на повышение шансов на выживание в предстоящем опасном и дорогостоящем переходе на электрические и автономные автомобили».

Если соглашение между компаниями будет достигнуто, то сформировавшаяся глобальная компания вытеснит General Motors с третьего места в списке самых крупных автопроизводителей и существенно изменит баланс сил в мировой автомобильной промышленности. При этом суммарная рыночная стоимость нового альянса может достигнуть 39 миллиардов долларов.

Интенсивные переговоры, которые велись между компаниями все последние дни, по слухам, не предполагали столь радикальных шагов. Речь шла лишь о вопросах «стратегического сотрудничества». Но предложение полномасштабного слияния иллюстрирует давление, которое испытывают автопроизводители, в преддверии того, что может быть самым большим переходным периодом с первых дней существования автомобиля, пишет The New York Times.







Аналитики отрасли сходятся во мнении, что такие объединения в настоящее время неизбежны, поскольку позволяют облегчить в первую очередь финансовое бремя перехода от двигателей внутреннего сгорания к электрическим технологиям и успешнее конкурировать с такими высокотехнологичными соперниками, как Tesla или Uber. В то же время союз Fiat-Renault может подтолкнуть и другие автокомпании к созданию новых мега-альянсов.

Напомним, что и Fiat Chrysler, и Renault Group уже некоторое время искали партнеров для объединения. Итало-американская компания «наводила мосты» не только с Renault, но и с PSA, а французы пытались укрепить свой многолетний союз с японскими Nissan и Mitsubishi.

Однако, как известно, попытки создания глобальной компании на базе Renault и Nissan провалились из-за сопротивления японской стороны и скандала с главой альянса Карлосом Гоном. С другой стороны, Fiat Chrysler также оказался на перепутье после неожиданной смерти харизматичного гендиректора Серджио Маркьонне.

На фоне этих трудностей, которые испытывали обе компании, их объединение выглядит логичным. Однако остаются вопросы, какое место в новом альянсе достанется старым партнерам Renault — Nissan и Mitsubishi.

Отдельный вопрос состоит в том, какова будет судьба российского «АвтоВАЗа», который более чем наполовину принадлежит альянсу Renault-Nissan. В то же время ВАЗ своими корнями уходит именно в Fiat, ведь знаменитая «копейка» была лицензионной копией Fiat-124, да и сам завод строился с помощью итальянцев.

Но у самого Fiat Chrysler дела на нашем рынке, как известно, не задались, и фактически с 2017 года он полностью прекратил продажи автомобилей в России. Возможно, новый альянс вернет итальянцев на наши дороги.