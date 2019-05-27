Ушедший было на пенсию «строительный» зампред правления «Газпрома» Прозоров получил должность в новом мегаподрядчике

Сергей Прозоров, покинувший «Газпром» 1 апреля 2019 года, назначен заместителем генерального директора АО «Газстройпром». Эта компания должна объединить трех крупнейших подрядчиков газового монополиста, собрав в одних руках подряды на 1,3 трлн рублей в год.

Назначение «Фонтанке» 27 мая неавторизованно подтвердили источники в газовой отрасли, однако в самом «Газстройпроме» от комментариев отказались.

В апреле, когда Прозоров уходил из «Газпрома», сообщалось, что он выходит на пенсию, но отдохнуть, похоже, не вышло. Еще месяц назад участники рынка подрядов заговорили, что Сергей Прозоров переходит в «Газстройпром», но лишь сегодня, 27 мая, удалось получить «полуофициальное» подтверждение этой информации.

60-летний Сергей Прозоров, как следует из его официальной биографии, проработал в газовой индустрии 35 лет, еще с советских времен. Первую руководящую должность получил в «Севергазпроме» (сейчас называется ООО «Газпром трансгаз Ухта»). В центральном аппарате компании работает с 2007 года, начав с поста первого замглавы департамента инвестиций и строительства. В 2014 году возглавил это подразделение, войдя в правление «Газпрома», и с тех пор считался одним из самых авторитетных газовых топ-менеджеров, сосредоточив в своих руках контроль над триллионными тратами монополии.







Для Сергея Прозорова строительство газовой инфраструктуры — дело семейное. Его сын известен по должности заместителя главного инженера «Газпром инвеста», компании, которая строит крупнейшие газовые объекты (к примеру, «Северный поток»), а также отчитывается о строительстве магистральных трубопроводов в Ленинградской области, известных на всю страну.