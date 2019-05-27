Смольный ищет, с кого спросить за нефтепродукты в Волковке. Радужный след растянулся почти на километр

Цветовые метаморфозы реки Волковки обеспокоили жителей Фрунзенского района Петербурга. Дрейфующее пятно успели остановить на пути к Обводному каналу, след указал на источник.

На изменившую цвет Волковку 27 мая «Фонтанке» пожаловались читатели. Подозрительные блики на воде были замечены рядом с железнодорожной станцией Проспект Славы ранними прохожими. В комитете по природопользованию получили аналогичные заявки, и уже в десять утра сотрудники аварийной службы ГУП «ПИЛАРН» наблюдали радужную воду.

Тонкая пленка тянулась вдоль правого берега рядом с Белградской улицей, 34. Загрязнение поймали сорбирующими боновыми заграждениями и обработали активной пеной. Предполагаемый источник нашли в 750 метрах выше по течению.







«Установлено, что загрязненные воды в Волковку поступают из трубы в районе дома 52, корпус 1, по Белградской улице», – рассказали в комитете.

В чьём ведении находится труба, выясняется.