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Происшествия
27.05.2019 16:12
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На Ветеранов компания на каршеринге облюбовала столб, а полет «Лансера» в автоцистерну в Колпино попал на видео

За минувшие выходные, 25–26 мая, в Петербурге и Ленобласти было зафиксировано 670 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали 38 человек и один погиб. При этом в сравнении с предыдущими выходными число пострадавших снизилось примерно вдвое, хотя самих аварий произошло лишь на 112 случаев меньше.

Как сообщает 27 мая УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в Петербурге за прошедшие выходные полицейские зафиксировали 537 ДТП. В 20 случаях были пострадавшие. Всего травмы получили 25 взрослых и один ребенок. Один человек погиб в ДТП на КАД ночью 26 мая.

УГИБДД по С-Пб и ЛО/vk.com

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Смертельная авария произошла в 3:10 на 59-м километре внутреннего кольца КАД. По предварительной информации ГИБДД, 59-летний водитель фуры неправильно выбрал скорость и дистанцию и столкнулся с попутным Hyundai Solaris под управлением 18-летнего парня. В результате погиб 18-летний пассажир «Соляриса», а оба водителя получили травмы различной степени тяжести.



На Ветеранов компания на каршеринге облюбовала столб, а полет «Лансера» в автоцистерну в Колпино попал на видео

А утром того же дня на КАД столкнулись две легковушки. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Кольцевую же в результате усыпало листами бумаги.

Также в 3 часа ночи 26 мая в Петербурге произошла еще одна серьезная авария. Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД Кировского района города, у дома 76 по проспекту Ветеранов 27-летний мужчина на каршеринговом Volkswagen Polo не справился с управлением и врезался в фонарный столб.

В результате водитель и двое пассажиров, молодые люди в возрасте 18 лет и 21 года, получили травмы средней степени тяжести. Еще двое пассажиров отделались легким испугом.

«Конечно в САО, конечно не пристегнуты. Разбитое головой лобовое и загнутые сиденья в салоне красноречиво говорят об этом», – отмечают в группе.

Чуть ранее той же ночью водитель легковушки не пропустил грузовик в Колпино. Авария произошла около 00:20 на перекрестке Тверской улицы и набережной Комсомольского канала. Как передает «Дорожный инспектор» по информации колпинского ОГИБДД, мужчина на Mitsubishi Lancer не предоставил преимущество в движении автоцистерне «Водоканала». На записи с места ДТП видно, что легковушка буквально влетела в бок грузовику так, что от удара ее развернуло на 180 градусов.

В результате аварии пострадали две пассажирки «Лансера», 22 и 33 лет. Одна получила тяжелые травмы, вторая – средней тяжести.

На Ветеранов компания на каршеринге облюбовала столб, а полет «Лансера» в автоцистерну в Колпино попал на видео

Ближе к обеду в Центральном районе пришлось тушить «перевертыш». Около 11:50 на пересечении Боровой улицы и набережной Обводного канала Hyundai Solaris столкнулся с Toyota Camry. От удара «Камри» вылетела на тротуар перевернулась и загорелась. Тушить машину помогали очевидцы.

В результате водитель «Соляриса» получил перелом колена и сотрясение мозга, его увезли в состоянии средней тяжести. Водителя «Тойоты» госпитализировали в тяжелом состоянии, ему диагностировали перелом таза и шок, уточняет «Дорожный инспектор».

На Ветеранов компания на каршеринге облюбовала столб, а полет «Лансера» в автоцистерну в Колпино попал на видео

Ночью 25 мая люди пострадали в ДТП в Петроградском районе. Около 00:10 на мосту Бетанкура столкнулись два «Мерседеса»: легковой автомобиль и грузовик «Автодора». В результате водитель и пассажирка легковушки получили травмы средней тяжести, пишет «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД района.

 

Вечером субботы на проспекте Науки под колесами автомобиля пострадал подросток. ДТП случилось в 21:50 у дома 4, корпус 1, по проспекту Науки, на перекрестке с улицей Обручевых. По данным отдела пропаганды УГИБДД Петербурга и области, 20-летний водитель Chevrolet Lacetti сбил пешехода 2004 года рождения, который выходил из трамвая на остановке. Подростка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

На Ветеранов компания на каршеринге облюбовала столб, а полет «Лансера» в автоцистерну в Колпино попал на видео

А вечером воскресенья на Мебельной улице произошел еще один наезд, но при весьма необычных обстоятельствах. Женщина-водитель во время парковки выпала под колеса собственного автомобиля.

В Ленинградской области за выходные произошло 133 дорожные аварии, из которых 10 были с пострадавшими. Травмы получили 11 взрослых и один ребенок. Погибших не было.

Серьезное ДТП случилось около 19:40 26 мая на дороге Петербург – Псков в Лужском районе. Как сообщили в УГИБДД, на 95-м километре трассы 36-летний мужчина на ВАЗ-2114 не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем FIAT под управлением 55-летнего водителя. В результате обоих автомобилистов госпитализировали в тяжелом состоянии.

А в Сертолово тем же вечером произошла авария с «перевертышем». Как рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении Выборгского шоссе и улицы Ларина столкнулись KIA Picanto и Audi. От удара «КИА» протащило через перекресток, вынесло на тротуар и опрокинуло на бок. Пострадала девушка – водитель корейского автомобиля.

«По имеющейся информации, "Киа Пиканто" поворачивала на улицу Ларина на разрешённый сигнал светофора. В то время как со стороны Санкт-Петербурга мчалась "Ауди", которая пыталась проскочить на желтый. Увы, не вышло», – пишет участница группы Валерия.

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

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