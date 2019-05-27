Новая версия системы ГАРАНТ совместима с Linux

ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»

Компания «Гарант» выпустила новую Интранет-версию системы ГАРАНТ. Это первая в истории компании разработка, обеспечивающая установку и работу как в среде Windows, так и для ряда наиболее востребованных операционных систем семейства Linux.

На текущий момент новая версия системы ГАРАНТ работает под управлением двух дистрибутивов Astra Linux:

• Astra Linux Common Edition. Релиз «Орел» версии 2.12 – операционная система общего назначения для малого и среднего бизнеса;

• Astra Linux Special Edition. Релиз «Смоленск» версий 1.5 и 1.6 – отечественная защищенная операционная система специального назначения, разрабатывается с 2008 года. На сегодняшний день это единственная в России отечественная защищенная операционная система, имеющая три сертификата соответствия требованиям безопасности информации: Минобороны России, ФСТЭК России и ФСБ России.

В настоящее время операционная система Linux применяется в целом ряде ведомственных и межведомственных автоматизированных систем в Правительстве Российской Федерации, Минобороны России, ФСО России, ФСБ России, СВР России, ГУСП, госкорпорации «Росатом», ФКА «Роскосмос», концерне «Алмаз-Антей», Минпромторге России, Минздравсоцразвития России. Операционная система в 2013 году приказом министра обороны Российской Федерации принята на снабжение Вооруженных сил Российской Федерации.

Компанией «Гарант» получены сертификаты, а также специальный знак Ready for Astra Linux.

Вывод новой версии значительно расширяет доступ российских пользователей к Информационно-правовому обеспечению ГАРАНТ. Теперь пользователи операционных систем Linux смогут работать не только с Интернет-версией системы ГАРАНТ, но и с новой версией, устанавливаемой на компьютер или в локальную сеть без доступа к сети Интернет.

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ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»

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