Лайнеры, алые паруса и фантастический рассвет. Лахта Центр подарил Петербургу лучшие виды на город

Лахта Центр подарил Петербургу на день рождения серию таймлапсов с лучшими видами на город.

В опубликованном 27 мая двухминутном ролике есть всё – огромные лайнеры, заходящие в порт, знаменитые архитектурные доминанты и места притяжения туристов, восходы и закаты, загорающиеся с приходом ночи огни, салют и фрегат под алыми парусами.

В единую масштабную видеопанораму собраны 60 таймлапсов, каждый из которых снимался в течение нескольких часов в разные дни. Это стоит увидеть тем, кто приехал в Петербург на День города, но погода не позволила как следует оценить его красоту.







27 мая город на Неве отмечает своё 316-летие. Праздничные мероприятия начались еще накануне. Корреспонденты и фотографы «Фонтанки» вели трансляцию весь день, мокли с жителями и гостями города под дождём, но ни на секунду об этом не пожалели. О том, как всё прошло, читайте в нашей трансляции.