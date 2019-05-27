По соседству с ЖК NEWПИТЕР откроется большой ТРК

АО «Строительный трест»

Согласно планам шведского инвестора в 2020 году рядом с жилым кварталом NEWПИТЕР откроется сетевой гипермаркет мебели и товаров для дома, а в 2021 – ТРК, подобный крупным торговым комплексам в районе Парнаса и улицы Дыбенко.

Приступить к строительству планируется уже в этом году.

Торговый комплекс разместится на земельном участке 40 га, который граничит с восточной стороной жилого квартала NEWПИТЕР. В торгово-развлекательном комплексе, по предварительным данным, разместится несколько сотен магазинов, арендопригодная площадь составит более 96 тыс. кв. м.

«Сегодня в квартале NEWПИТЕР проживает более 2 000 семей, и мы ожидаем, что к 2021 году количество новоселов удвоится. Для них новый торгово-развлекательный комплекс станет еще одним центром притяжения в районе. Сейчас в составе ЖК NEWПИТЕР продолжается строительство жилья, открыт детский сад, завершается возведение школы на 550 учеников, параллельно в поселке запланировано строительство поликлиники, новых дорог и развязок, ведется работа над развитием транспортной инфраструктуры, действует современная ледовая арена и концертный зал. Проект коллег из Швеции – это еще один важный шаг в сторону грамотного и органичного развития территорий в Новоселье», – говорит руководитель проектов КОТ компании «Строительный трест» Анзор Берсиров.

Также рядом с проектируемым ТРК появится новая транспортная развязка с КАД – в марте 2019 года Главгосэкспертиза выдала положительное разрешение на ее реконструкцию.

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) – застройщик ООО "ИК"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/