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27.05.2019 15:30
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«Приходил убивать, чтобы создать резонанс». В Ставрополе мужчина с ножом пришёл в редакцию газеты «Родина». Ранены четверо

Мужчина с ножом напал на сотрудников партийной газеты КПРФ «Родина» в Ставропольском крае. Об этом 27 мая в своём инстаграме рассказал глава региона Владимир Владимиров.

По его словам, пострадали четверо работников редакции. Угрозы их жизни нет, им оказывают медицинскую помощь. Двое отправлены домой, ещё по двоим решается вопрос о госпитализации.

«Это уголовное преступление. Сейчас нападавший задержан, полиция проводит все необходимые действия. Уверен, что правоохранители оперативно разберутся во всех мотивах и обстоятельствах, а правосудие — определит наказание», — написал Владимиров.

По данным телеграм-канала Baza, ранения получили главный редактор газеты Николай Бондаренко, а также Виталий Гушло, Владимир Таций и Виктор Зиновьев. Причиной нападения стал отказ журналистов в публикации присланного материала. Агрессивный автор якобы страдает от психического заболевания, состоит на учёте в диспансере.



Дочь главреда «Родины» Светлана Бондаренко рассказала «Новой газете», что нападение произошло около полудня. 

«Он общался с главным редактором, потом достал нож и напал на него, а потом еще на троих сотрудников, уже во время задержания. Наша газета «Родина» – это народная коммунистическая газета, туда приходит много людей, которые пишут свои письма. Некоторые, видимо, считают, что все, что присылается, мы обязаны опубликовать. В данном случае человек читал себя гением и очень обиделся, что его не напечатали», – рассказала она.

В краевом отделении КПРФ рассказали «МБХ-Медиа», что нападавший якобы требовал опубликовать «материал, порочащий честь Зюганова, партии, Сталина и прочее». 

«Этот человек вынашивал план покушения на главного редактора несколько дней. Потом в полиции он заявил, что приходил убивать, чтобы создать резонанс», — сказала представитель КПРФ.

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