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Город
27.05.2019 15:26
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Смольный рассказал, когда Большой проспект В.О. полностью откроется для автомобилистов

Две полосы движения для автомобилистов перед строящейся в Петербурге станцией «Горный институт» откроются для движения завтра, 28 мая. Об этом «Фонтанке» 27 мая сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры. 

Как рассказали в ведомстве, несколько месяцев назад врио губернатора Александр Беглов дал поручение сделать все возможное для того, чтобы этот участок был открыт как можно скорее. Первоначально предполагалось, что первые автомобили смогут проехать по одной полосе Большого проспекта В.О. на участке от 22–23-й до 24–25-й линий 30 апреля, но «Метрострой», который в районе этого участка ведет строительство станции «Горный институт», отстал от графика

Этот участок Большого проспекта В.О. был закрыт в 2014 году в связи со строительством станции подземки. «Фонтанка» рассказывала о том, как сорвались сроки строительства продолжения оранжевой линии метро. Изначально планировалось, что уже в октябре 2019 года первые пассажиры смогут попасть на Васильевский остров по Лахтинско-Правобережной ветке подземки. 

Впоследствии Дирекция транспортного строительства и компания «Метрострой» подписали допсоглашение: теперь участок от станции «Спасская» до «Горного института» через «Театральную» должны достроить к 31 мая 2022 года. Информация об этом 15 апреля появилась на сайте госзакупок.




© Фонтанка.Ру

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