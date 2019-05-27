На Урале действующий газопровод продали на металлолом. Покупатели теперь пытаются вернуть его обратно

Частные предприниматели смогли приобрести газопровод, который обеспечивает газом 2 тысячи жителей Нагайбакского района Челябинской области. Бизнесмены уверяют, что покупали 300 тонн металла, а не работающий объект.

«Нам позвонили по объявлению, предложили купить металлолом по выгодной цене — 18 рублей за килограмм. Нас заинтересовало данное предложение. Мы приехали в Челябинск из Москвы, оформили документы и купили объект. А уже там, где мы оформляли документы, нам сказали, что это действующий газопровод», – цитирует одного из бизнесменов местное издание «Телефакт».

Владельцы 300 тонн металла не заподозрили обмана, так как работали с проверенными людьми, однако реальность оказалась иной. Сдать объект на металлолом не получится. «Здесь газопровод действующий, мы не можем его перекрыть», – резюмировал покупатель.

По словам бизнесменов, покупка обошлась им в 4 миллиона рублей, большую часть из которых им пришлось занять у жителей общины в Липецке. «К нам сейчас люди выходят и спрашивают, где их деньги», – описали они неприятную ситуацию с кредиторами, отметив, что «впервые в жизни видят, чтобы государство отдало газопровод в частные руки».







Владельцы объекта пытаются вернуть его обратно, чтобы избежать катастрофы из-за отсутствия необходимого технического обслуживания. «Мы хотим, чтобы газопровод купила администрация, и он попал в государственные руки. Мы обращаемся к правительству, чтобы предотвратить возможные ЧП. Сейчас начнет расти трава, кто-то бросит спичку, и будет катастрофа. А в ответе за это будем мы», – уточнил покупатель.

Местные жители, в свою очередь, не хотят оставаться без газа, так как с его помощью они отапливают свои дома.